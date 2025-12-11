Agenda cultural: conciertos, talleres y magia navideña para estos días mágicos

Paseo de las Flores y el Mall Paseo Metrópoli tendrán fotografías con Santa este fin de semana.

En días de muchas emociones, pues este sábado 13 de diciembre se efectuará el Festival de la Luz 2025, este fin de semana ofrece a la familia una variada programación cultural.

Más allá del popular desfile josefino, una lista de actividades musicales, celebraciones navideñas, talleres, pasacalles y experiencias inmersivas harán sonreír a todos en la época más feliz del año.

Tome nota, pues a continuación le mostramos algunas actividades que realizarán entre este viernes 12 de diciembre y la semana entrante.

Kuri Fest 2025

El Kuri Fest llenará la Antigua Aduana de cultura japonesa, anime, cosplay y espíritu geek este 13 y 14 de diciembre. El evento, declarado de interés cultural, ofrecerá presentaciones, actividades temáticas y espacios para toda la familia.

Los invitados especiales e intérpretes confirmados para el Kuri Fest 2025 incluyen principalmente actores de doblaje, artistas visuales y cosplayers destacados de la escena geek y animé.

Por ejemplo, en el Kuri Fest estará Mike Leal, actor de doblaje conocido por ser la voz en español de Ash Ketchum en Pokémon; y Ana Lobo, actriz de doblaje reconocida por personajes como May en Pokémon, Kagome en Inuyasha y Gaz en Invader Zim.

Mike Leal será parte del Kuri Fest; el artista es conocido por ser la voz de Rash de 'La teoría del big bang'. (Cortesía/Cortesía)

La magia de la Navidad continúa

Oxígeno sigue su temporada navideña bajo el mensaje En esta Navidad, brillamos más. El centro comercial propone espectáculos, pasacalles, fotografías con Santa y la Estación al Polo Norte como experiencia inmersiva.

Para el sábado 13 de diciembre, la agenda incluye un pasacalles navideño, a las 5 p. m., y la presentación del Coro Universal Kids, con Arnoldo Castillo, a las 6 p. m. Durante todos los fines de semana de la temporada se realizarán shows musicales y actividades familiares.

Paseo Metrópoli celebra la temporada con talleres creativos, momentos con Santa y música de temporada. El sábado 13 de diciembre, a las 3 p. m., habrá un taller en la plazoleta principal para diseñar una esfera navideña. Ese mismo día, a las 5 p. m., el cantante David Jesús ofrecerá un concierto.

El domingo 14 de diciembre, de 3 a 5 p. m., las familias podrán tomarse fotografías con Santa en la plazoleta. Por su parte, el Mercado Gastronómico Arajo se suma a la programación con un concierto de Samanta Vidal, el sábado 13, y un show navideño el domingo 14.

En el caso de Paseo de las Flores, el centro comercial invita a disfrutar de un fin de semana lleno de ballet y actividades familiares los días 13 y 14 de diciembre. El sábado, un grupo de bailarinas presentará una función de 4 a 6 p. m.

El domingo habrá una nueva función de ballet en el mismo horario, así como fotos con Santa de 5 a 7 p. m.

Carlos Alvarado (centro) cumple 10 años consecutivos interpretando al señor Scrooge en 'Un cuento de Navidad', de Teatro Espressivo. (Cortesía/Cortesía)

Orquesta Filarmónica de Costa Rica: cierre musical del año

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica cierra el año con una programación especial en el Teatro Popular Melico Salazar. El lunes 15 de diciembre, a las 8 p. m., se presentará FilarmoniKids, un concierto navideño pensado para niñas y niños.

Por su parte, el 16 y 17 de diciembre, a las 8 p. m., la Filarmónica protagonizará una Fiesta Latina, con arreglos orquestales de merengue, salsa y éxitos de Carlos Vives, Elvis Crespo, Marc Anthony y Grupo Niche.

Las entradas están disponibles en OneTicket desde ¢23.000. Se recomienda comprarlas con antelación.

Los shows FilarmoniKids y Fiesta Latina, en el Teatro Popular Melico Salazar, tendrán funciones los días 15, 16 y 17 de diciembre. (Cortesía/Cortesía)

Estas son otras actividades del fin de semana:

— El Cascanueces en el Teatro Popular Melico Salazar: El clásico navideño, con más de 100 participantes por función, se presentará el sábado 13 de diciembre, a las 12 m. d., y domingo 14 en funciones de 12 mediodía y 5 p. m.

—Obra Un Cuento de Navidad: El montaje teatral celebra 18 años de tradición con música en vivo y un elenco de lujo. Lugar: Teatro Espressivo, Momentum Pinares. Fecha y hora: del 12 al 28 de diciembre, con funciones en distintos horarios.

— Exposición Japón: una vista histórica y cultural: Muestra en conmemoración del 90.º aniversario de relaciones diplomáticas entre Japón y Costa Rica. Lugar: Benemérita Biblioteca Nacional. Fecha y hora: inauguración el viernes 12 de diciembre, a las 10 a. m.; exhibición abierta hasta el 30 de enero 2026.

— Fiebre Sabrosa: fiesta de cumbia y salsa en vinilo: Evento con DJs nacionales e internacionales, entre ellos Don Alirio (Colombia) y Sonidera MX (México) en Mambo Club, San José. El evento será este viernes 12 de diciembre, a partir de las 7 p. m. Entradas disponibles en starticket.cr o por WhatsApp al 7281-3667.

La edición 2025 de 'Fiesta Sabrosa' incorpora por primera vez a Sonidera MX, representante de la nueva generación del movimiento sonidero de México. (Cortesía/Cortesía)

— Actividades navideñas en el Parque de Diversiones: Este viernes 12 de diciembre, el parque ofrece espectáculos y experiencias temáticas como Dulhú El Sabio, foto con Tío Navideño, La Casa de los Marcados, desfile navideño y sesiones de fotos con Santa.

— Tour de la Luz 2025: Recorrido guiado en buseta por los siete parques josefinos iluminados con temática navideña. Lugar de salida: Plaza de la Democracia. Fecha y hora: viernes 12 de diciembre, a las 5:15 p. m. Costo: $29 por persona. Cupo limitado. Los fondos apoyarán el Art City Tour 2026. Asegure su espacio en la página web.