Agenda Cultural: diciembre inicia con conciertos masivos, ballet y ferias gratuitas

Un gran show gratuito con Los Tenores, es parte de la oferta cultural del primer fin de semana de diciembre.

El primer fin de semana de diciembre se presenta como un vibrante epicentro de cultura, música y celebración en todo el país. La agenda está marcada por grandes eventos que combinan espectáculos de alta demanda y actividades familiares gratuitas.

Mientras el Estadio Nacional se prepara para dos noches consecutivas con el cantante puertoriqueño Bad Bunny (5 y 6 de diciembre), los amantes de las artes escénicas podrán disfrutar del tradicional Ballet El Cascanueces, en el Teatro Melico Salazar, y de una amplia oferta de arte y danza.

‘El Cascanueces’: Vuelve el ballet clásico al Melico Salazar

La magia clásica regresa al Melico Salazar con 'El Cascanueces'. (LN con imágenes de archivo)

El Teatro Popular Melico Salazar recibirá la magia navideña con la presentación del tradicional ballet El Cascanueces.

El espectáculo se presentará en tres funciones. La primera será este viernes 5 a las 8 p. m., seguida por otra función el sábado 6, a las 3 p. m. El cierre será el domingo 7 de diciembre, a las 12 mediodía.

Los boletos se encuentran disponibles en el sitio web eticket.cr, con precios que van desde los ¢19.800 hasta los ¢46.000. Además, se ofrece un paquete familiar cuyo precio especial aplica para compras mayores a tres boletos.

‘Navidad Infinita’: Los Tenores con Espectáculo de lujo

Un espectáculo de lujo y gratuito. El show 'Navidad Infinita' con Los Tenores reunirá a más de 25 artistas en la Plaza de Deportes de San Antonio de Belén. (Municipalidad de Belén )

La Plaza de Deportes de San Antonio de Belén recibirá una propuesta artística de alta calidad nacional: el espectáculo Navidad Infinita, con Los Tenores.

El evento, que se presentará de forma gratuita, se llevará a cabo el domingo 7, a las 7 p. m.

El programa está pensado para toda la familia y tiene como objetivo promover un espacio de unión, alegría y hermandad. La puesta en escena es de gran magnitud, ya que reúne en escena a más de 25 artistas entre músicos, cantantes, bailarines y artistas circenses.

El repertorio recorrerá los villancicos y canciones navideñas más hermosos del mundo, en un montaje diseñado para celebrar el espíritu de la época.

Magia navideña gratuita: un fin de semana de fiesta en Paseo de las Flores

¡Fin de semana de fiesta familiar! El Paseo de las Flores ofrece actividades gratuitas para toda la familia. (Paseo de las Flores )

El centro comercial Paseo de las Flores invita a todas las familias a disfrutar de un fin de semana lleno de magia navideña, con actividades gratuitas pensadas para vivir y compartir en comunidad.

El sábado 6 de diciembre, la jornada especial comenzará con el Recorrido de Botargas, programado de 2 a 4 p. m. De forma paralela, se ofrecerán Talleres creativos de 3 a 5 p. m. La tarde continuará con una presentación especial de bailarinas de ballet, entre las 4 y 6 p. m., finalizando la agenda del sábado con un Flash Mood, de 5:30 a 6:30 p. m.

El domingo 7 las actividades continúan con un segundo recorrido de botargas, de 2 a 4 p. m. Por su parte, en el cierre del mágico fin de semana, estará disponible el tradicional espacio para tomarse fotos con Santa Claus, de 5 a 7 p. m.

Bad Bunny: Doble cita en el Estadio Nacional

El fenómeno global Bad Bunny llega al Estadio Nacional con su gira 'Debí tirar más fotos World Tour', el 5 y 6 de diciembre. (Tomada de redes sociales)

El artista puertorriqueño Bad Bunny se presentará en concierto en el Estadio Nacional en dos fechas consecutivas: el 5 y 6 de diciembre. La doble presentación forma parte de su gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.

Se espera que el espectáculo inicie a partir de las 7 p. m., en ambas jornadas, en un evento catalogado para mayores de 18 años.

Otras actividades:

— Taller ‘Velas mágicas’: Elaboración artesanal y energética de velas que promuevan el bienestar y la manifestación consciente. Lugar: Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, en San Ramón. Fecha y hora: 5 de diciembre 2025, de 9 a. m. a 2 p. m. Costo: ¢34.000 (incluye materiales). Actividad para mayores de 12 años.

— Recitales de final de semestre del SINEM Alajuela: Ensambles y estudiantes solistas del SINEM ofrecerán recitales gratuitos para celebrar la conclusión del semestre y su progreso musical. Lugar: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Fecha y hora: 5 de diciembre de 2025, a las 6 p. m. Actividad abierta al público. Contacto: 2431-4697.

— Show de stand up comedy Niño Señor: Presentación de comedia en el Teatro El Escenario, en Plaza Tempo Escazú. Fecha y hora: Viernes 5 de diciembre, a las 8 p. m. Entradas disponibles al 7294-1657.

— Salsa con Son de Colombia: El evento Pura salsa colombiana- Destapando diciembre contará con la Orquesta Son de Colombia. Lugar: Fulcro Gastro Bar. Fecha y hora: Viernes 5 de diciembre, a las 8 p. m. Entradas: ¢5.000, disponibles en starticket.cr.

— Whiplash-Tributo a Metallica: Último tributo a Metallica del 2025 con Whiplash, en El Muro Art Pub & Comedy Club. Fecha y hora: Viernes 5 de diciembre. No se pierda los grandes éxitos de la banda de metal. Entradas: ¢5.000, disponibles en tiquetebox.app.

— Caminata + Storytelling en el río Uruca: Caminata guiada y storytelling en las Montañas de Cariblanco, Matinilla Santa Ana. Incluye el sendero a la Catarata La Angelita. Fecha y hora: Sábado 6 de diciembre, a las 7 a. m. Entradas: ¢10.000 (incluye refrigerio y guiado). Cupo limitado. Inscripciones en el enlace: https://forms.gle/Zig3JbpvNYnJV93Q8.

— Desfile Navidad en Belén: Gran Desfile Navideño gratuito en Belén. Sale de Pedregal, continúa 1 kilómetro al oeste sobre avenida 44 y finaliza en la Casa de la Cultura. Fecha y hora: Sábado 6 de diciembre, a las 5 p. m. Posteriormente, se presentará la orquesta Son de Colombia en la Plaza de Deportes.

— New Face Runway Show: Desfile de moda con diseñadores y marcas nacionales e internacionales. Lugar: Paseo Gastronómico, calle 54, San José. Fecha y hora: 6 de diciembre a las 6 p. m. Entradas: entre ¢5.000 y ¢7.500.

— Concierto navideño gratuito: Presentación del Coro del Proyecto de la Persona Adulta Mayor y la Banda Sinfónica de la Sede de Occidente. Lugar: Museo Regional de San Ramón. Fecha y hora: Domingo 7 de diciembre a las 6 p. m.

— Navidad en el Museo Nacional de Costa Rica: Celebre el inicio de la temporada con actividades culturales y una feria de artesanías con más de 40 emprendimientos de Costa Rica y otros países. Habrá productos de cosmética natural, bisutería, accesorios de cuero y platillos tradicionales. Incluye un concierto navideño a cargo de la Banda de Conciertos de San José. Fecha y horario: Domingo 7 de diciembre, de 9 a. m. a 4 p. m. Entrada gratuita para nacionales y residentes con identificación.

— The Art Of Becoming: Espectáculo de danza que recorre las etapas de la transformación humana (búsqueda, vulnerabilidad, fortaleza y evolución). Lugar: Auditorio Colegio Humboldt. Fecha y hora: Domingo 7 de diciembre, a las 5 p. m. Entradas: ¢20.000, disponibles en tiquetboxx.app.

— Obra de teatro Donde nace la luz: Presentación teatral en el Teatro Nacional. Fecha y hora: 7 de diciembre de 2025, de 5 a 7 p. m. Entradas: entre ¢5.000 y ¢10.000, disponibles en https://www.teatronacional.go.cr/.

— Concierto de K-pop Pattern: Por primera vez en Costa Rica, el grupo de K-Pop Pattern llega con su Costa Rica Tour, para un show lleno de energía y cercanía. Lugar: Centro de Eventos La Uruca. Fecha y hora: 7 de diciembre, a las 7 p. m. Entradas: desde los $44, disponibles en eventcr.com.

— Festival Ilusión de Navidad: Festival gratuito con música, arte, comidas, presentaciones artísticas y carruseles en los alrededores del centro de Ciudad Colón, en Mora. Fecha y hora: Del 5 al 7 de diciembre, de 2 a 8 p. m.

— Feria Hecho Aquí: El evento anual que celebra y promueve la artesanía, diseño, gastronomía y producción local con identidad costarricense. Es un espacio para emprendedores de diversas categorías. Lugar: Antigua Aduana y Casa del Cuño. Fechas y horario: Del 5 al 7 de diciembre, de 10 a. m. a 7 p. m. Entrada gratuita.

— Festival Internacional de Artes por los Derechos Humanos: Del 4 al 13 de diciembre en San José. People in Need invita a una semana de expresión artística, diálogo y defensa de la dignidad humana (cine, música y encuentro comunitario). Cine para reflexionar y el Festival de Artes (Música y Comunidad) son de sus eventos más destacados

Cine para reflexionar: Del 4 al 13 de diciembre. Funciones nocturnas (6 p.m. - 8 p.m.) en Preámbulo y Cine Magaly. Matiné el sábado 13 de diciembre (11 a.m. - 1 p.m.). Títulos destacados: Monarca, de norte a sur, El Búnker, COLOSAL, Sin Fronteras, entre otros.

Festival de Artes (Música y Comunidad): 7 de diciembre en el Parque Morazán, en alianza con TECHO Costa Rica. Incluye show de títeres, feria de organizaciones y conciertos con República de Pájaros, Olguita Acuña, Luis Enrique Mejía Godoy, Nakury y Ojo de Buey. Programación completa disponible en festivalsomos.org.