Agenda Cultural: Danny Ocean, la Orquesta Sinfónica y producciones teatrales llenan de arte el fin de semana

El segundo fin de semana de octubre llega cargado de presentaciones internacionales, pues artistas como Danny Ocean, la banda Isla de Caras y la Orquesta Sinfónica Nacional pondrán buena música a estos días.

Además de notas musicales y buenas voces habrá teatro, danza y exposiciones de primer nivel, haciendo que Costa Rica se transforme en un epicentro cultural para todos los gustos.

En esta agenda cultural le compartimos una guía con fechas, horarios y opciones de compra de entradas.

Concierto de la Temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional

Este viernes 10 y domingo 12 de octubre, a las 8 p. m., la Orquesta Sinfónica Nacional presentará el IX Concierto de la Temporada 2025, en el Teatro Melico Salazar. Las entradas tienen un precio de entre ¢3.500 y ¢18.300.

Bajo la dirección del maestro Andrés Salado y con la participación especial del Coro Sinfónico Nacional, la orquesta ofrecerá una gran gala lírica en celebración de los 175 años de amistad entre España y Costa Rica.

El evento constituye una oportunidad única para disfrutar de una noche de música clásica y talento internacional en uno de los principales escenarios del país. Entradas disponibles en boleteria.teatromelico.go.cr .

La Orquesta Sinfónica Nacional se presentará el el viernes 10 y domingo 12 de octubre a las 8 p. m. en el Teatro Melico Salazar. (Cortesía)

Danny Ocean en concierto

El cantante venezolano Danny Ocean se presentará en Costa Rica el próximo sábado 11 de octubre, como parte de su Reflexa Tour 2025, una gira que promete ambiente, energía y ritmos envolventes, además de letras que conectan con el corazón.

El concierto tendrá lugar en el Centro de Eventos Pedregal, a partir de las 7 p. m.

Este evento es para mayores de 12 años, por lo que los menores que asistan deberán ir acompañados de un adulto.

Las entradas tienen un costo que va desde los ¢35.000 hasta los ¢65.000.

Danny Ocean se presentará en el Centro de Eventos Pedregal. La cita con el venezolano es el sábado 11 de octubre. (Archivo. )

Expo Estudiante trae oportunidades imperdibles

Durante dos días, estudiantes, padres y educadores podrán explorar universidades, colegios y programas técnicos que abren nuevas puertas de aprendizaje en la Expo Estudiante.

El evento se realizará el 11 y 12 de octubre en el Estadio Nacional, de 9 a.m. a 5 p.m. Las entradas tienen un valor de $6 y pueden adquirirse en starticket.cr.

Expo estudiante une a instituciones educativas de Costa Rica para informar sobre oportunidades académicas, becas e intercambios, tanto a nivel nacional como internacional.

La Expo estudiante, que reúne diversas oportunidades académicas, se realizará el 11 y 12 de octubre en el Estadio Nacional. (Suministrada)

Banda argentina Isla de Caras regresa a Costa Rica

La banda argentina Isla de Caras regresa a Costa Rica para presentar su disco Líneas Generales, una propuesta que celebra la frescura, el sonido colectivo y la sensibilidad del rock argentino actual.

El concierto será el sábado 11 de octubre en el Central Pub London Room. La apertura de puertas será a las 7 p. m. y el concierto empezará a las 9 p. m.

El evento es exclusivo para mayores de edad y las entradas, con precios entre ¢10.000 y ¢20.000, están disponibles en starticket.cr.

La banda argentina Isla de Caras se presentará en Costa Rica para presentar disco 'Líneas Generales'. (Tomada de redes sociales. )

Otras actividades del fin de semana:

— Conversatorio Rock para el pueblo de El Guato, ciclo TiquiciaPop: Viernes 10 de octubre, a las 2 p. m., en la Benemérita Biblioteca Nacional. El evento es de entrada gratuita y habrá transmisión por el Facebook Live: Biblioteca Nacional Costa Rica.

— Presentación de danza Sacha Wasi - Una Casa en la Selva: Viernes 10 de octubre, a las 7 p. m.; sábado 11 de octubre, a las 11 a. m. y 4 p. m., en el Taller Nacional de Danza. Entradas: de ¢3.500 a ¢7.000. Reservas al WhatsApp: (+593) 98-759-2181.

— Obra de teatro Blancanievo y lxs 7 Torcidxs: Viernes 10 y sábado 11, a las 7 p. m.; domingo 12 de octubre, a las 6 p. m., en el Teatro de Bolsillo. Entrada ¢8.000. Reservas al 8714-6784 (@teatrodebolsillocr).

— Obra de teatro Historias de fantasmas: Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Teatro Universitario (San Pedro de Montes de Oca). Entradas: de ¢3.000 a ¢6.000.

— RAP en Costa Rica, experiencia cinematográfica: Viernes 10 de octubre, a las 7 p. m., en el Centro Cultural de España (CCE). Gratis.

— Diez años de canciones, Ceshia Ubau - concierto de despedida: Viernes 10 de octubre, a las 7:30 p. m., en el Teatro Nico Baker. Entradas: de ¢12.000 a ¢20.000.

— Presentación de flamenco Contrapunto, de Karimeamaya y compañía: Viernes 10 de octubre, a las 8 p. m., en el Teatro Nacional de Costa Rica. Entradas: de ¢25.000 a ¢52.500 en eticket.cr.

— Obra de teatro El Apagón: Viernes 10 y sábado 11 de octubre, a las 8 p. m.; domingo 12 de octubre, a las 6 p. m. Entrada ¢6.000. Reservaciones al 6074-3178.

— Kako Brenes y Joshua Quinlan- Ensamble en concierto: Viernes 10 de octubre, a las 9:30 p. m., en El Sótano (Amón Solar). Entradas: de ¢5.000 a ¢7.000 en starticket.cr.

— Concierto de Acru: Sábado 11 de octubre, a las 7 p. m., en Utopía Central House. Solo para mayores de edad. Entradas: de ¢15.000 a ¢30.000 en starticket.cr.

— Fritanga - Colectivo manteca y Sonido análogo en concierto: Sábado 11 de octubre, a las 7 p. m., en Amón Solar. Entradas: $10 en starticket.cr.

—Obra de teatro Las cosas maravillosas: Sábado 11 de octubre, a las 8 p. m., en el Teatro Nico Baker. Entrada: ¢10.000 en www.salagarbo.com.

— Arnoldo Castillo - concierto para celebrar los 25 años de su carrera: Sábado 11 de octubre, a las 8 p. m., en el Teatro Nacional de Costa Rica. Entradas: de ¢25.000 a ¢34.000 en eticket.cr.

— El Misterio de Picasso, experiencia cinematográfica: Domingo 12 de octubre, a las 3 p. m., en Sala Garbo. Entrada: ¢5.500 en https://tinyurl.com/PicassoCR.

— Homenaje a Héroes del Silencio: Entre dos Tierras: Domingo 12 de octubre, desde las 3 p. m., en El Muro Art Pub & Comedy Club. Preventa de pie ¢8.000, en mesa ¢10.000. SINPE Móvil: 8404-2923.

— Exposición Fragmentos de nuestra historia, exposición de 90 piezas arqueológicas repatriadas desde Estados Unidos: Domingo 12 de octubre, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., en el Museo Nacional de Costa Rica. Entradas: de ¢2.500 a ¢6.800. Más información en www.museocostarica.go.cr.

Si desea dar a conocer eventos culturales en su comunidad, como conciertos, obras de teatro, entre otros, que puedan formar parte de nuestra Agenda Cultural, envíe la información al correo: viva@nacion.com

