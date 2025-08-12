Viva

Danny Ocean, Elena Rose y Omar Courtz traerán su música a Costa Rica en octubre

Entradas disponibles en eticket.cr con precios entre ¢35.000 y ¢72.000

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

La productora Jogo anunció nuevos conciertos de artistas muy esperados por el público costarricense: los venezolanos Danny Ocean y Elena Rose, así como el puertorriqueño Omar Courtz.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JogoDanny OceanElena RoseOmar CourtzSpotlight
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.