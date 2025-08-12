Danny Ocean, Elena Rose y Omar Courtz traerán su música a Costa Rica en octubre

La productora Jogo anunció nuevos conciertos de artistas muy esperados por el público costarricense: los venezolanos Danny Ocean y Elena Rose, así como el puertorriqueño Omar Courtz.

Danny Ocean se presentará el 11 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal. Los precios de las entradas van desde ¢35.000 hasta ¢65.000. El espectáculo será para mayores de 12 años.

Éxitos como Me rehúso, Imagínate, Priti y Dembow formarán parte de su repertorio.

Ese mismo día, Ocean invitó a Elena Rose a sumarse al Reflexa Tour. La intérprete de Orión, Me lo merezco, Cosita linda y A las 12 te olvidé deleitará al público nacional.

Por su parte Omar Courtz, de 27 años, llegará con su tour Primera musa el 31 de octubre, en el Centro de Eventos Pedregal. Este espectáculo será para mayores de 15 años, con algunas localidades restringidas para mayores de 18. Los precios de las entradas oscilan entre ¢45.000 y ¢72.000.

Courtz es reconocido por géneros como reguetón, trap y R&B. Éxitos como Veldá, junto a Bad Bunny; Qué vas a hacer hoy y Nubes serán parte de su presentación.