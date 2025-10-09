Jacob Collier, el mismo que hizo llorar a Carlos Guzmán, dejó a Costa Rica muy en alto: vea lo que hizo ahora

Jacob Collier y Carlos Guzmán compartieron en camerinos en el concierto que el británico realizó en Costa Rica, el pasado 21 de setiembre.

El famoso músico inglés Jacob Collier tocó las fibras de miles de costarricenses, incluido a Carlos Guzmán, a quien le brotaron las lágrimas cuando el artista europeo interpretó Soy tico durante su concierto, realizado en Parque Viva el pasado 21 de setiembre.

Semanas después de ese momento, que se volvió viral en redes sociales, Collier demostró que su estancia en Costa Rica fue algo más que un compromiso de agenda y que, al igual que su show cautivó al público tico, el país también lo maravilló a él.

El virtuoso artista estrenó recientemente su último sencillo, titulado Heaven (Butterflies), que tiene un videoclip grabado en suelo tico en un “inolvidable día, lleno de arcoíris, mariposas y una tormenta eléctrica”, según describió Collier.

En el video se ve al prodigio musical en profunda conexión con una cascada costarricense, en la que se proyecta un arcoíris y que está rodeada por un frondoso bosque. Además, tiene gran protagonismo una mariposa morfo azul, muy común en el país.

Las tomas captan momentos tanto de día como de noche. Otra de las imágenes más impresionantes que se presentan son los imponentes rayos que rompen en el horizonte.

En tan solo un día de haber sido publicado en Youtube, el video supera las 110.000 reproducciones. Y por si tal majestuosidad natural pudiera parecer irreal a los seguidores de Jacob Collier, en la descripción del video se aclara que la producción no utilizó efectos especiales.