¡Adiós, Paloma! San Basilio entregó a Costa Rica todo su amor en concierto de despedida

Han sido más de 50 años de carrera los que ha vivido la española Paloma San Basilio sobre los escenarios, pero llegó el momento de decir adiós. En ese camino de amor, música, baile y enseñanzas, Costa Rica ha sido clave y eso la artista lo ha reconocido no solo con su entrega en los escenarios nacionales, sino en el amor que siente por sus fans ticos.

Eso quedó demostrado la noche de este sábado 17 de mayo en el recital que dio la intérprete de Cariño mío y ¿Por qué me abandonaste?, en el Teatro Melico Salazar, en San José, frente a una audiencia que la quiso, la quiere y la querrá siempre.

El show fue parte de la gira de despedida de los escenarios musicales de la española y en este recorrido, nuestro país no podía quedar por fuera, ya que para Paloma, los ticos somos importantes en su historia.

“Ha sido un país que nunca me ha defraudado, que jamás me ha dejado sola. Es un país que amo, que conozco, que he recorrido y del que estoy enamorada”, había dicho en una entrevista previa con La Nación.

Paloma manifestó todo ese cariño sobre la tarima del Melico y el público respondió con aplausos y gritos de amor desde las butacas que estuvieron a reventar para despedirse de la cantante.

En la presentación, Paloma se lució no solo con su voz, sus músicos y sus éxitos, sino también con dos cambios de ropa que la mostraron sobria y elegante, con un traje de pantalón y saco blancos y con un despampanante blanco y negro.

Se entregó toda, como es su costumbre, y los ticos le respondieron como ella lo merecía.

El talento y la elegancia de Paloma San Basilio dominaron el escenario del teatro Melico Salazar durante el último concierto de la española en Costa Rica. (Albert Marín)

Como la música de Paloma San Basilio viaja entre muchas emociones, hubo espacio para que también bailara durante el último concierto que dio en Costa Rica. (Albert Marín)

La puesta en escena del concierto de Paloma San Basilio en Costa Rica presentó a varias artistas femeninas sobre el escenario, un detalle muy especial para sus fans. (Albert Marín)

La banda que acompañó a Paloma San Basilio en su último concierto en Costa Rica se lució con sus instrumentos. (Albert Marín)