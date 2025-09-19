Actriz lamenta multa en aeropuerto australiano por simple accesorio: ‘La ignorancia no es excusa’

Navya Nair fue sancionada por ingresar a Australia con flores sin declarar. El accesorio, un regalo de su padre, le costó caro.

La actriz india Navya Nair enfrentó una multa al llegar al Aeropuerto de Melbourne, en Australia, debido a que transportaba una guirnalda de jazmín en su equipaje de mano sin haberla declarado.

Según reportó el New York Post, el hecho ocurrió tras un viaje que inició en Kochi, India, con escala en Singapur antes de aterrizar en Melbourne.

Durante el trayecto, la artista llevaba en el cabello una guirnalda floral que su padre le había regalado como muestra de cariño. Ante el temor de que las flores se marchitaran antes de llegar a destino, el padre le entregó una segunda guirnalda, que ella colocó dentro de su equipaje de mano.

Nair relató a medios locales que su padre le sugirió guardar la segunda guirnalda en su equipaje de mano para poder usarla al continuar el trayecto. Al arribar a Australia, no declaró el accesorio, lo que activó un protocolo de bioseguridad en el aeropuerto.

En ese país, las autoridades permiten el ingreso de flores y follaje si son declaradas para inspección. Los oficiales de bioseguridad revisan estos productos para descartar la presencia de plagas o enfermedades. Si se detecta algún riesgo, el pasajero debe cubrir el costo del tratamiento o desechar el material. En este caso, la actriz recibió directamente una sanción de casi $2 mil, según el New York Post.

Nair, de 39 años, reconoció el error e indicó que haber violado la ley, aunque sin intención, no la eximía de responsabilidad. Agregó que desconocía el reglamento, pero que eso no constituía una justificación válida.

La actriz inició su carrera a los 16 años y participó en películas reconocidas como Ishtam (2001) y Nandanam (2002). También actuó en cintas seleccionadas en festivales internacionales, como Saira (2007), exhibida en Cannes, y Kanne Madanguka (2005), seleccionada para el Indian Panorama.

