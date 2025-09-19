Viva

Actriz lamenta multa en aeropuerto australiano por simple accesorio: ‘La ignorancia no es excusa’

Una actriz fue multada al llegar a Australia por un detalle inocente en su maleta. Lo que llevaba era un regalo de su padre

Por O Globo / Brasil / GDA
Navya Nair fue sancionada por ingresar a Australia con flores sin declarar. El accesorio, un regalo de su padre, le costó caro.
Navya Nair fue sancionada por ingresar a Australia con flores sin declarar. El accesorio, un regalo de su padre, le costó caro. (IG/@navyanair143/IG/@navyanair143)







