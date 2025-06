Actriz costarricense será protagonista en nueva novela de Televisa

Gia Franceschi es una joven actriz costarricense-panameña que se encuentra abriéndose paso dentro de la industria de la actuación mexicana. Recientemente, consiguió un gran papel en una novela de Televisa.

A la izquierda Gia Franceschi y a la derecha Yadhira Carrillo. Ambas darán vida a Carolina Guillén en la nueva novela de Televisa. (Instagram/Instagram)

Franceschi participará junto a Yadhira Carrillo, reconocida actriz de telenovelas mexicanas, para darle vida a Carolina Guillén, la protagonista de una nueva historia titulada Los hilos del pasado.

El papel se dividirá en dos etapas: la versión joven será interpretada por Gia, mientras que la etapa adulta estará a cargo de Carrillo, según confirmó Televisa Espectáculos a través de una publicación en Instagram.

LEA MÁS: Esta tica iba a ser politóloga y ahora será la única actriz de América en academia del Festival de Cine de Berlín

Gia Franceschi ofreció una breve entrevista al medio mexicano para relatar su experiencia al conseguir el papel, ya que, según contó, nunca se le dijo que trabajaría con una actriz de tan alto nivel como Yadhira. Fue el equipo de casting, al notar su parecido físico con Carrillo, quienes le pidieron que participara en la audición.

“Desde ese día me dio una vibra tan bonita. A todas en el casting, nos agarraba de las manos y nos decía: ‘Tranquila, relájate, vamos a hacerlo bien’. A mí me dijo: ‘Estás preciosa’. Y yo: ‘Porque me parezco a ti, nena’”, relató Gia, entre risas, sobre su primer encuentro con la actriz.

La joven ya grabó sus primeras escenas dentro del programa. Este es su primer proyecto importante en la industria, tras dos años de incursionar en la actuación.

LEA MÁS: De Tres Ríos a Hollywood: el viaje actoral de dos hermanas inspiradoras