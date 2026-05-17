Actor Javier Bardem arremete en Cannes contra Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu

El actor español Javier Bardem criticó fuertemente este domingo 17 de mayo, en el Festival de Cine de Cannes, el “comportamiento masculino tóxico que está causando miles de muertos”, señalando de forma directa a los mandatarios Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu.

Bardem vinculó el machismo y los feminicidios con la agresividad de estos líderes geopolíticos. “Tengo 57 años y vengo de un país muy machista llamado España, donde en promedio dos mujeres son asesinadas cada mes por sus exmaridos o exnovios. Es horrible”, reflexionó el intérprete.

“Estamos matando mujeres porque algunos hombres creen que les pertenecen, que las poseen. Y ese mismo problema también alcanza a Trump, Putin y Netanyahu”, aseveró el artista.

El actor Javier Bardem está en el Festival de Cannes promocionando 'El ser querido', largometraje de Rodrigo Sorogoyen que compite por la Palma de Oro. (IAN LANGSDON/AFP)

Crítica a la guerra en Gaza

El actor, uno de los más críticos frente a la ofensiva militar de Israel en Gaza —que desde el 2023 deja más de 72.000 fallecidos, según el ministerio de salud de ese territorio—, reafirmó su postura.

“Se sigue cometiendo un genocidio”, insistió. “Es un hecho. Si lo justificas con tu silencio o con tu apoyo, eres progenocidio”.

A pesar del panorama, Bardem rescató un avance social. “Creo que ahora somos más conscientes, afortunadamente, porque hace 20 años mucha gente ni siquiera lo habría considerado un problema”.

El intérprete se encuentra en el certamen francés promocionando El ser querido, largometraje de Rodrigo Sorogoyen que compite por la Palma de Oro.

“Es importante que en la película haya tres personas que le dicen ‘no’ a Esteban. Y las tres son mujeres”, concluyó.