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Actor Javier Bardem arremete en Cannes contra Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu

El artista español criticó el machismo, los feminicidios y la guerra en Gaza

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Por Fiorella Montoya y AFP

El actor español Javier Bardem criticó fuertemente este domingo 17 de mayo, en el Festival de Cine de Cannes, el “comportamiento masculino tóxico que está causando miles de muertos”, señalando de forma directa a los mandatarios Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu.








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Festival de CannesJavier Bardem
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

AFP

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