Actor de ‘Stranger Things’ sorprende al oficiar una boda vestido como su personaje

Joe Keery (centro) ofició la boda de unos amigos caracterizado como Steve Harrington, su papel en Stranger Things.

Joe Keery, recordado por su papel como Steve Harrington en Stranger Things, fue el protagonista inesperado de una boda en California el pasado sábado 25 de octubre.

El actor de 33 años ofició el enlace de unos amigos, pero lo hizo con un detalle que desató carcajadas: apareció vestido como su personaje de la serie de Netflix.

La ceremonia tenía temática de disfraces y Keery decidió sumarse a la idea. Bajo una estructura de madera decorada con flores, se presentó con el uniforme de marinero que su personaje usó en la tercera temporada de la producción.

Completó el atuendo con las zapatillas Adidas Gazelle azul rey, idénticas a las que llevaba en pantalla.

Un video compartido por una cuenta de fans en X (antes Twitter) mostró el momento en que el actor pronunciaba las palabras finales del acto.

“Y por el poder que me otorgó el Estado de California —ayer— ahora los declaro marido y mujer”, dijo entre risas, mientras los invitados lo ovacionaban.

Las redes reaccionaron de inmediato. Miles de usuarios celebraron la escena con humor y nostalgia.

“Llevaba los zapatos y todo”, escribió uno de los usuarios. Otro comentó: “Ese es Joe, pero es Steve y también es Djo”, aludiendo al nombre artístico con el que el intérprete lanza su música.

El clip se viralizó en cuestión de horas y colocó nuevamente a Keery en el centro de la conversación.

Desde 2016, Keery interpretó a Steve Harrington en Stranger Things, un personaje que pasó de ser el típico adolescente engreído a uno de los héroes más queridos de la serie.

En abril, durante una entrevista en el Zach Sang Show, el actor dijo que ese rol fue “un regalo”.

“Ha sido un regalo haberlo hecho”, afirmó. “Hay una parte de mí que piensa: ‘No, soy más que eso’. Pero me siento cómodo con ello”.

Explicó que su paso por la producción lo ayudó a elegir proyectos que reflejan sus verdaderos intereses artísticos. “Algo así es único en la vida. Qué aventura tan divertida y alocada”, expresó.

Además de su trabajo en cine y televisión, Keery desarrolla su carrera musical bajo el nombre Djo. En ese proyecto experimenta con sonidos alternativos y psicodélicos, en contraste con su imagen de actor juvenil.

En entrevistas anteriores ha comentado que la música le permite explorar una parte de sí mismo que el público no suele ver. “Siempre quise crear algo que sonara diferente, algo que no dependiera de la fama que me dio la serie”, explicó.