Actor de ‘Star Wars’ fallece a los 82 años

Un querido personaje de 'Star Wars' falleció. El actor destacó también en el teatro británico y cofundó la English Shakespeare Company.

El actor británico Michael Pennington, reconocido por su participación en la saga Star Wars, falleció este domingo a los 82 años, según informó el diario The Telegraph y confirmaron posteriormente diversos medios internacionales. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Pennington es recordado por interpretar a Moff Jerjerrod en Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi (1983), donde dio vida al oficial imperial encargado de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte. Su personaje protagoniza una escena clave junto a Darth Vader, quien lo confronta por los retrasos en la obra, un momento que quedó grabado en la memoria de los seguidores de la franquicia.

Aunque su participación en la saga fue breve, su actuación logró consolidarlo como uno de los rostros emblemáticos del Imperio Galáctico.

Michael Pennington, quien interpretó a Moff Jerjerrod en 'Star Wars' falleció a los' 82 años. (Archivo)

Nacido el 7 de junio de 1943 en Cambridge, Inglaterra, Pennington construyó una sólida trayectoria artística que abarcó el teatro, la televisión y el cine. Inició su carrera en la pantalla en 1965 con una producción de la BBC y, con el paso de los años, se consolidó como una figura destacada dentro de la escena teatral británica.

En 1986 cofundó la English Shakespeare Company junto al director Michael Bogdanov, donde se desempeñó como codirector artístico hasta 1992. A lo largo de su carrera participó en más de 50 producciones teatrales y también tuvo presencia en el cine con títulos como La dama de hierro (2011), donde compartió elenco con Meryl Streep.

Curiosamente, años antes había rechazado un papel en La mujer del teniente francés (1981), película que también protagonizó la reconocida actriz estadounidense.

Con una carrera marcada por su versatilidad y su profundo compromiso con las artes escénicas, Michael Pennington deja un legado que perdura tanto en el teatro como en la pantalla, y que seguirá siendo recordado por generaciones dentro y fuera del universo de Star Wars.