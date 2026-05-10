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Actor de ‘Star Wars’ fallece a los 82 años

Su actuación logró consolidarlo como uno de los rostros emblemáticos del Imperio Galáctico

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Por Fátima Jiménez
Luto Star Wars
Un querido personaje de 'Star Wars' falleció. El actor destacó también en el teatro británico y cofundó la English Shakespeare Company. (Elaborada por LN)







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Star WarsMichael Pennington
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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