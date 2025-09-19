Actor de ‘Crepúsculo’ fue acusado de abandonar a sus hijos tras mudarse a otro estado

Cam Gigandet fue obligado por la justicia a pagar pensión tras mudarse y dejar a sus hijos al cuidado exclusivo de su exesposa

Cam Gigandet enfrenta cuestionamientos por mudarse al estado de Texas y dejar a sus tres hijos con su exesposa, Dominique Gigandet, a pesar de existir un acuerdo legal de guarda compartida. La situación motivó una resolución judicial en Los Ángeles, donde se le impuso el pago de una pensión mensual.

Según documentos divulgados por la revista Us Weekly el 16 de setiembre, el proceso se originó a finales de julio, cuando Dominique presentó una demanda. Alegó que el actor cambió de domicilio sin previo aviso, incumpliendo el acuerdo alcanzado en junio de 2024, tras su divorcio.

Un juez determinó que Gigandet deberá pagar $4.626 mensuales por pensión. Además, tendrá que cubrir gastos médicos adicionales de los menores y actualizar su dirección de residencia ante las autoridades judiciales.

Los hijos de la expareja son Everleigh (16 años), Rekker (12 años) y Armie (9 años). La decisión judicial se produjo luego de una audiencia realizada el 27 de agosto, en la cual el actor participó por videollamada.

Dominique, quien trabaja como diseñadora y artista de bronceado en spray, argumentó que el actor había dejado de cumplir su parte del acuerdo. Indicó que ella asumía por completo el cuidado de los menores mientras intentaba reorganizar su situación económica.

Cam Gigandet ganó reconocimiento internacional por interpretar al vampiro James Witherdale en la película Crepúsculo (2008). También fue parte del elenco en la serie The O.C., donde dio vida al personaje de Kevin Volchok.

Actualmente, mantiene una relación con la actriz Hannah James. En enero pasado, ambos anunciaron el nacimiento de su primer hijo en común.

