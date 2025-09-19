Viva

Actor de ‘Crepúsculo’ fue acusado de abandonar a sus hijos tras mudarse a otro estado

El actor deberá pagar pensión mensual y cubrir gastos médicos luego de incumplir acuerdo con su exesposa sobre la custodia de sus hijos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Cam Gigandet fue obligado por la justicia a pagar pensión tras mudarse y dejar a sus hijos al cuidado exclusivo de su exesposa
Cam Gigandet fue obligado por la justicia a pagar pensión tras mudarse y dejar a sus hijos al cuidado exclusivo de su exesposa (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCrepúsculocustodiaTexasLos Ángeles
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.