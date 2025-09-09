Actor de ‘Breaking Bad’ detenido por un incidente vecinal; esto es lo que sabemos

El actor Raymond Cruz, reconocido por su papel de Tuco Salamanca en la famosa serie Breaking Bad, fue detenido en Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo con TMZ, el artista habría cometido un delito menor de agresión contra una vecina la mañana del lunes 8 de setiembre.

Según la prensa internacional, el altercado ocurrió mientras el actor lavaba su auto frente a su vivienda, cuando la hija de un vecino se estacionó justo frente a la casa.

Raymond Cruz (izquierda), actor de 'Breaking Bad', fue detenido por un delito menor en contra de la hija de su vecino. (Tomada de redes sociales )

Por razones aún desconocidas, Cruz le pidió a la joven que moviera su vehículo, pero, al no obtener respuesta, la roció con la manguera. Aunque aparentemente se trató de un accidente, la joven aseguró que el actor lo hizo con la intención de agredirla.

Los oficiales acudieron al lugar y procedieron a detener a Cruz, quien fue trasladado a la estación de policía, donde permanecía en proceso de registro hasta la tarde.

De acuerdo con las leyes estatales, al tratarse de un arresto por un delito menor, el caso estaría a cargo del Fiscal de la Ciudad.

En este tipo de situaciones, tras una audiencia, normalmente se emite una advertencia y, en ocasiones, se ofrece la opción de asistir a cursos de control de la ira a cambio de retirar los cargos.

Hasta el momento no se han presentado cargos formales y el representante del actor ha declinado hacer comentarios sobre lo sucedido.

