Estrella de ‘Breaking Bad’ visitará Costa Rica para el ConnecturDay 2025

El actor Giancarlo Esposito , reconocido por su papel en Breaking Bad, será la principal figura internacional de ConnecturDay 2025. El evento se celebrará el 6 y 7 de setiembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

La nueva edición del festival reunirá lo mejor del entretenimiento digital en la región. Incluirá más de 15 torneos de videojuegos, competencias de K-pop, espacios de realidad virtual, zonas dedicadas al anime y cultura asiática, así como experiencias de cosplay.

Esposito también ha sido aclamado por su participación en The Mandalorian de Star Wars, Better Call Saul, The Boys, Maze Runner y el videojuego Far Cry 6. Su presencia convierte a ConnecturDay en una cita obligatoria para los seguidores de las franquicias más influyentes del cine y la televisión.

Giancarlo Esposito es conocido por interpretar a algunos de los villanos más conocidos de la industria. Foto: Netflix.

Además del actor, el evento contará con la presencia de otros invitados internacionales. Entre ellos destacan Martha Vives Poch, ilustradora española con experiencia en estudios como Blizzard, y Paulinka, cosplayer mexicana que ha brillado en Comic Con Ecuador y La Mole Comic Con.

El evento ofrecerá encuentros con las celebridades, incluyendo sesiones de fotos, firma de autógrafos y experiencias tipo meet & greet.

Los artistas invitados para esta edición incluyen a Alexander Ludwig, Sebastián Llapur, Isabel Martiñón y Shirahime, quienes compartirán con los asistentes en distintas actividades.

El K-pop tendrá un papel protagónico con cuatro competencias: baile individual, baile grupal, canto y cosplay caracterizado como artista coreano. Las inscripciones para estas categorías cerrarán el 21 de agosto.

Las entradas ya están disponibles en el sitio web smarticket.net .