Abuso y tráfico de personas: la fuerte demanda de ‘la segunda familia’ de Michael Jackson

Michael Jackson murió en junio del 2009 dejando detrás suyo un gran legado musical para el mundo; sin embargo, su trabajo artístico se ha visto opacado por escándalos.

Una familia que fue muy cercana a Michael Jackson entabló una demanda contra el patrimonio del artista. Aunque el intérprete de Thriller falleció en el 2009, su nombre sigue siendo fuente de escándalos.

De acuerdo con el medio TMZ, Edward Cascio, Dominic Cascio, Marie Porte y Aldo Cascio presentaron una demanda contra el patrimonio de Jackson alegando abusos sexuales y tráfico de personas.

La demanda es contra The Michael Jackson Company, específicamente por tráfico sexual de niños mediante fuerza, fraude o coerción, según agregó el medio especializado en temas de farándula.

Los Cascio afirman que, durante 10 años, Jackson “drogó, violó y agredió sexualmente a cada uno de los demandantes, comenzando cuando algunos apenas tenían entre siete y ocho años”.

Tanto en vida como después de su muerte, el artista Michael Jackson ha sido blanco de procesos legales por abuso de menores. (Archivo)

Los hermanos sostienen que el cantante se acercó a ellos con regalos y los encantó con su estilo de vida. Sin embargo, después los aisló de sus familias y abusó de ellos.

Edward, uno de los hermanos, afirmó que fue abusado incluso en las casas de amigos de Jackson como Elizabeth Taylor y Elton John.

Uno de los abogados de los hermanos afirmó que sus clientes merecen más de $200 millones en compensación.

Por su parte, la defensa de la familia Jackson calificó la demanda como un intento de extorsión, según explicó el medio Infobae.

La estrella del pop conoció a la familia Cascio a mediados de la década de 1980. Primero entabló amistad con Dominic, el padre, y poco a poco empezó a pasar largas temporadas en su casa en Nueva Jersey, conviviendo de forma muy cercana con sus hijos.

Con el paso de los años se convirtieron en la “segunda familia” del artista; incluso viajaron con él por giras internacionales de conciertos y hasta lo apoyaron en momentos de crisis, incluidas las primeras acusaciones de abuso en contra del intérprete.