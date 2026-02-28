Viva

Abuso y tráfico de personas: la fuerte demanda de ‘la segunda familia’ de Michael Jackson

Los Cascio, quienes fueron muy cercanos al cantante, entablaron una demanda y piden $200 millones

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Imágenes del cantante estadounidense Michael Jackson en concierto.
Michael Jackson murió en junio del 2009 dejando detrás suyo un gran legado musical para el mundo; sin embargo, su trabajo artístico se ha visto opacado por escándalos. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Michael JacksonCascioDemanda
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.