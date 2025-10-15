La millonaria cifra que la hija de Michael Jackson retiró del patrimonio familiar en medio de la disputa por la herencia

La hija del Rey del Pop está envuelta en una disputa judicial con quienes administran la imagen y fortuna de su padre.

La hija del cantante Michael Jackson sacó $65 millones del patrimonio del artista, reveló una investigación publicada por la revista People. La información salió a la luz en medio de una disputa judicial entre Paris Jackson y los ejecutores responsables de manejar la imagen y las ganancias del llamado Rey del Pop.

La joven de 27 años acusó a los gestores del legado de su padre por falta de transparencia y beneficios ilegales. Según People, los representantes legales del patrimonio de Jackson respondieron a las acusaciones de Paris al exponer públicamente la cantidad que ella recibió de la herencia.

La polémica se intensificó tras el señalamiento de pagos indebidos a abogados en 2018, que, según la cantante, alcanzaron los $625.000. De acuerdo con Paris y sus representantes, ese monto representó una “recompensa lujosa” para abogados que ya estaban bien remunerados.

El pasado 9 de octubre, los representantes legales de los gestores respondieron ante el sistema judicial de Estados Unidos. Alegaron que la afirmación de Paris era “intencionalmente falsa” y defendieron que el pago cuestionado se trató de “bonos por servicios extraordinarios y resultados”.

Durante la respuesta legal, los ejecutores revelaron que la hija del cantante ha recibido aproximadamente $65 millones en beneficios derivados del patrimonio. Señalaron que esa suma no habría sido posible si los encargados del legado hubieran seguido las proyecciones originales del patrimonio elaboradas en 2009, tras la muerte del artista.

Hasta el momento, Paris Jackson no ha emitido comentarios públicos sobre el monto revelado. Ella y su hermano Prince Michael Jackson, de 28 años, son hijos de Michael Jackson con la enfermera Debbie Rowe. El hijo menor del cantante, Bigi Jackson, de 23 años, es fruto de una gestación subrogada y no se conoce la identidad de su madre.

