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A Shakira ya no le quedó ‘la deuda en Hacienda’: justicia de España ordena que le devuelvan más de $64 millones

Una jurisdicción de Madrid dejó en firme “la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas (...) más los intereses legales” del ejercicio fiscal de 2011

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Por AFP y Juan Pablo Sanabria
La artista colombiana Shakira durante su concierto en Copacabana en Río de Janeiro, Brasil junto a Ivete Sangalo el 2 de mayo del 2026.
La artista colombiana Shakira durante su concierto en Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, junto a Ivete Sangalo el 2 de mayo del 2026. (AFP)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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