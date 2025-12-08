A Johanna Solano la confundieron con Dua Lipa en México y todo quedó filmado: ¡Vea el extraño momento!

Johanna Solano narró en redes sociales la curiosa confusión que vivió en Ciudad de México cuando dos jóvenes corrieron hacia su vehículo convencidos de que ella era Dua Lipa.

Johanna Solano vivió una situación inesperada durante su viaje a Ciudad de México para asistir al concierto de Dua Lipa. La modelo acompañó a dos ganadores de una promoción de una marca que la llevó a presenciar el espectáculo de la artista británica, sin pensar en lo que iba a pasar.

La confusión ocurrió cuando Solano se movilizó en una camioneta rotulada con la imagen de la cantante. Ella vestía con lentes oscuros y una chaqueta de mezclilla con el nombre de Dua Lipa, detalles que llevaron a dos jóvenes a correr hacia el vehículo para pedirle una foto. La reacción de los fanáticos tomó por sorpresa al grupo que iba en la camioneta, que disfrutó la anécdota como un recuerdo más del viaje.

La situación provocó muchas risas y hasta se convirtió en un momento viral en redes sociales. La artista, después del extraño momento, pudo disfrutar en vivo de la artista estadounidense.

“Dua, impresionante, divina, talentosísima, nos hizo bailar toda la noche. Una experiencia que guardaremos por siempre”, afirmó Johanna, quien entre risas se autoproclamó “la Dua Tica”.