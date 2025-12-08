Viva

A Johanna Solano la confundieron con Dua Lipa en México y todo quedó filmado: ¡Vea el extraño momento!

La modelo viajaba en una camioneta decorada con la imagen de la cantante, cuando dos extraños le pidieron una foto

Por Fiorella Montoya
Johanna Solano narró en redes la curiosa confusión que vivió en Ciudad de México cuando dos jóvenes corrieron hacia su vehículo convencidos de que ella era Dua Lipa.
Johanna Solano narró en redes sociales la curiosa confusión que vivió en Ciudad de México cuando dos jóvenes corrieron hacia su vehículo convencidos de que ella era Dua Lipa.







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

