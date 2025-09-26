OIJ sospecha femicidio en muerte de medallista de oro en Olimpiadas Especiales: este hombre es el sospechoso del crimen

OIJ sospecha que la joven atleta de Olimpiadas Especiales, Judith Morales Ortiz, quien ganó medalla de oro en Abu Dabi en 2019, habría sido víctima de femicidio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) enviará a Talamanca a un equipo especializado en autopsia psicológica forense para investigar las muertes de Judith Morales Ortiz, de 24 años, medallista de oro en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de Abu Dabi 2019, y de un hombre de 60 años cuidador de una finca.

Los cuerpos de ambos fueron encontrados el miércoles en una propiedad de Suretka en Bribri de Talamanca, Limón. Tras los hallazgos e información recabada posteriormente, el director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó a La Nación que podría tratarse de un caso de femicidio y suicidio.

Ese tipo de análisis forenses se usan para reconstruir la vida psicológica, emocional y social de un fallecido y determinar las causas y circunstancias de su deceso.

El jerarca explicó las razones de la sospecha: “La mujer, a pesar de ser mayor de edad, tenía en apariencia algún tipo de discapacidad y esto hacía que fuera fácilmente manipulable. Y con otras cosas más que hay de fondo, entonces vamos a revisarlo porque creemos que podríamos estar en un caso de femicidio y suicidio”.

Las autoridades judiciales aplicaron exámenes forenses para determinar qué tipo de agroquímico o pesticida consumieron las víctimas, ya que en la propiedad donde fueron hallados los cuerpos existe una bodega con productos de ese tipo.

El día que se encontraron los cadáveres las autoridades estimaron que la joven era menor de edad. Sin embargo, fue hasta este viernes que trascendió que se trataba de la atleta, de 24 años.

También se conoció que el hombre enfrentaba serios problemas económicos y no se presentó a una audiencia judicial programada para el martes anterior.

Judith Morales Ortiz (Izq), junto a otra costarricense quien participó en las Olimpiadas Especiales de Abu Dabi en 2019. (Cortesía: Carlos Carlos Var/Foto: cortesía)

Con profundo dolor, Olimpiadas Especiales Costa Rica despide a nuestra querida atleta Judith Morales Ortiz, de la... Publicado por Olimpiadas Especiales Costa Rica en Viernes, 26 de septiembre de 2025

Medallista de oro

Judith Morales Ortiz participó en las Olimpiadas Especiales en el juego de bochas, un deporte donde los atletas lanzan bolas de cuero tratando de acercarlas lo más posible a una pelota más pequeña llamada bochín o pallino; en esa disciplina obtuvo medalla de oro y bronce en los Juegos Mundiales de Abu Dabi en 2019.

Carlos Valverde, presidente de la Asociación Olimpiadas Especiales, recordó que la joven inició en el programa de Olimpiadas Especiales en el 2017 en el colegio de Talamanca, “participó en Juegos Nacionales hasta que quedó en una nacional donde fue nominada y tuvo la oportunidad de ir a un mundial en 2019”, relató Valverde.

El dirigente deportivo recordó a la atleta como “muy tímida, reservada y muy disciplinada, ella iba muy bien preparada para los juegos por eso es que obtiene su medalla de oro”.

El dirigente deportivo enfatizó en que ese viaje al Oriente Medio marcó la vida de Judith, “La levantó mucho, su carácter, para nosotros saber esta noticia ha sido fuerte”, agregó Valverde, quien indicó que Morales era “muy activa” y había mostrado “mucha superación y resiliencia”.