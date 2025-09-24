Encuentran dos cuerpos en Talamanca: menor de edad y adulto habrían ingerido pesticida antes de morir

Una menor de edad se encuentra entre los fallecidos en finca en Bribrí, Talamanca.

Un cuidador y una menor de edad fueron hallados sin vida en una finca ubicada en Suretka, en la zona Bribrí, en Talamanca.

De acuerdo con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, por la forma en que se encontraron los cuerpos, los ahora fallecidos habrían ingerido algún tipo de pesticida antes de morir.

Según informó Zúñiga, los propietarios de la finca intentaron contactar al ahora fallecido, de aproximadamente 60 años, pero al no obtener respuesta a llamadas ni mensajes acudieron al lugar y fue entonces cunado encontraron a ambos sin vida.

Cerca de la finca había una bodega con agroquímicos y pesticidas, por lo que agentes de la Policía Judicial trabajan para esclarecer el tipo sustancia que habrían consumido las víctimas.

Las pesquisas señalan que el hombre enfrentaba serios problemas económicos y no se presentó a una audiencia judicial programada para el martes anterior. Por el momento se desconoce el vínculo entre el adulto y la menor de edad.