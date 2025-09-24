Sucesos

Encuentran dos cuerpos en Talamanca: menor de edad y adulto habrían ingerido pesticida antes de morir

El adulto era el cuidador de la finca donde fue encontrado sin vida

Por Natalia Vargas
Una menor de edad se encuentra entre los fallecidos en finca en Bribrí, Talamanca.







