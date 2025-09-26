Fallece querida atleta medallista de Olimpiadas Especiales en circunstancias que investiga el OIJ

Judith Morales Ortiz (de rojo adelante a la izquierda) representó a Costa Rica en los Juegos Mundiales de Abu Dabi, Emiratos Árabes. Cortesía: Olimpiadas Especiales

La atleta de Olimpiadas Especiales, Judith Morales, originaria de Talamanca, falleció a los 23 años en circunstancias que aún investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según explicó su director, Rándall Zúñiga.

Morales fue ganadora de medallas en la disciplina de bochas, tanto en individual como por equipos, en los Juegos Mundiales de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, en 2019.

La joven ingresó al Programa de Olimpiadas Especiales en 2017. Participó en los Juegos Regionales y en los Juegos Nacionales antes de ser seleccionada para competir en los Juegos Mundiales, donde se destacó al ganar preseas de oro y bronce, subiendo al podio en la competencia internacional.

“Con profundo dolor, Olimpiadas Especiales Costa Rica despide a nuestra querida atleta Judith Morales Ortiz, de la comunidad de Suretka, Talamanca”.

“Nos unimos a su familia y comunidad en este momento de dolor y elevamos una oración por su descanso eterno”, indicó Olimpiadas Especiales en su pagina de Facebook.

De carácter tímido y reservado, Judith será recordada por ser una atleta muy disciplinada y orgullosa de su tierra, Suretka Talamanca, por lo que dejó un legado de esfuerzo y superación, indicaron en Olimpiadas Especiales.

De acuerdo con Rándall Zúñiga, director del OIJ, la atleta de 23 años fue encontrada sin vida en una finca, junto a un hombre de 60 años. Las causas del fallecimiento se investigan y no se descarta que se tratara de un femicidio, según explicó en Telenoticias este viernes 26 de setiembre.