Fallece querida atleta medallista de Olimpiadas Especiales en circunstancias que investiga el OIJ

La medallista de Olimpiadas Especiales fue encontrada sin vida junto a un hombre mucho mayor

Por Juan Diego Villarreal
Judith Morales, Atleta fallecida, de Olimpiadas Especiales Junto a ella, Karla Vega, Nicole Leiva y Stephanie Vega. 26 de setiembre del 2025 Cortesía: Olimpiadas Especiales
Judith Morales Ortiz (de rojo adelante a la izquierda) representó a Costa Rica en los Juegos Mundiales de Abu Dabi, Emiratos Árabes. Cortesía: Olimpiadas Especiales (La Nación/Cortesía: Olimpiadas Especiales)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

