El País

Empresa que quedó fuera en millonario contrato para modernizar Puerto Caldera acude a la Contraloría

Firma filipina alega en que descalificación de su oferta es improcedente, Contraloría definirá en 15 días si admite reclamo

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Por Patricia Recio
INCOP ajustó la fecha para recibir ofertas en la licitación del proyecto de modernización de Puerto Caldera tras decisión de la CGR.
Los contratos actuales vencen en agosto, por lo que en caso de tener que repetir el proceso, el Incop debería prorrogar dichos acuerdos para sostener la operación del Puerto Caldera. (INCOP /INCOP)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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