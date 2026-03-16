El País

Consorcio con participación de APM Terminals está a un paso de asumir Puerto Caldera por 30 años

Nuevo concesionario debería iniciar en agosto de este año cuando vencen contratos actuales, pero proceso aún debe superar una etapa

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Por Patricia Recio
Fotografía del Puerto de Caldera donde se observa las instalaciones de carga y descarga que operan en el sitio.
El nuevo operador deberá construir una terminal multiprópósitos para carga de contenedores y graneles en el Puerto Caldera.







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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