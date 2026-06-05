El País

Así está el camino hacia playa Blanca tras retiro de aguja en Punta Leona

Paso hacia playa Blanca, en Punta Leona, está libre tras retiro de la aguja por parte de la Municipalidad de Garabito

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Por Sebastián Sánchez
Punta Leona Playa Blanca
Paso hacia playa Blanca, cerca de Punta Leona, está libre tras retiro de la aguja. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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