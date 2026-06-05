Así está el camino hacia playa Blanca tras retiro de aguja en Punta Leona

El paso hacia playa Blanca, en Garabito de Puntarenas, está libre. Así consta en un video grabado por una ciudadana tras el retiro de la aguja en el complejo turístico Punta Leona.

En el clip se observa como el vehículo atraviesa la vía sin ningún problema, aunque aún permanece una caseta de seguridad con un funcionario del hotel, pero que no impide el paso.

Este jueves, la Municipalidad de Garabito retiró una aguja que controlaba el ingreso hacia la playa. Según explicó el alcalde de Garabito, Francisco González, la intervención responde al cumplimiento de una resolución judicial emitida hace más de dos décadas, en el 2001.

Esa sentencia declaró pública la calle de ingreso hacia playa Blanca, aunque por años se mantuvieron medidas cautelares que favorecían el control privado del acceso.

González explicó que la entrada pública hacia la playa se encuentra 300 metros de la entrada privada de Punta Leona, rumbo a Jacó, sobre la ruta nacional 34, Costanera Sur.

Así quedó la entrada a Punta Leona luego del levantamiento de la aguja que prohibía el paso.

Por su parte, Punta Leona rechazó la actuación de la Municipalidad de Garabito y calificó el operativo como una intervención arbitraria dentro de terrenos privados.

La acción municipal terminó con un enfrentamiento entre funcionarios del complejo y las fuerzas policiales. Tres personas fueron detenidas.

González aseguró a La Nación que el gobierno local llevará a cabo operativos de vigilancia para garantizar el libre tránsito y el uso sin restricciones de la zona marítimo-terrestre, aunque no está pensado para llegar en vehículo hasta la playa, sino principalmente caminando.

“Recomendamos que la gente deje los carros en parqueos privados y vaya caminando. Estas playas no son para llegar en carro hasta la arena, porque no hay espacio”, señaló.

La polémica continuará

Mientras la Municipalidad defiende que solo está “abriendo la calle”, Punta Leona sostiene que el acceso se ubica dentro de su propiedad privada, por lo que el caso seguirá en discusión en la vía contencioso administrativa.

En un comunicado divulgado este jueves, Punta Leona afirmó que las autoridades municipales destruyeron infraestructura ubicada dentro de propiedades privadas pertenecientes tanto al club como a otros propietarios.

Enfrentamiento en Punta Leona

“Deseamos ser enfáticos que playa Blanca siempre ha tenido un acceso público oficial, el cual es alterno al camino privado que discurre por las propiedades privadas de Punta Leona y otras personas jurídicas”, indicó el comunicado.