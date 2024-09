Tico viajó y exploró la cultura mediterránea para que Costa Rica disfrute de sus sabores

Si usted es amante de la buena comida y de la variedad, queremos que conozca un restaurante que ofrece algo único y que lo hará chuparse los dedos con sus delicias, se trata de un lugar llamado Don Döner.

Su dueño, un tico apasionado, investigó y viajó para sumergirse en la cultura mediterránea y plasmarla en su negocio, que además tiene una decoración muy original.

Alejandro González es una persona muy agradable. (Jorge Navarro para La Nacion )

Alejandro González, propietario del negocio, aprovechó su gusto por la cocina para desarrollar algo innovador y consideró que la alimentación mediterránea era una excelente idea, así que comenzó a investigar a fondo sobre el tema y, hace poco más de 10 años, empezó a darle forma a su proyecto.

Los sabores de este restaurante son increíbles. (Jorge Navarro para La Nacion )

“Yo me di a la tarea y a la determinación de ver un poco de los países de primer mundo y consideraba que, en ese momento, lo que había era como lo mismo de siempre y por eso quise buscar algo innovador. Quería como comerme un sándwich de carne, de pollo o de cordero, con estas carnes al pastor, que venía emergiendo toda esa moda.

“Entonces nos dimos a la tarea de investigar, viajar y conocer un poquito la cultura y emprender con este negocio que iniciamos en un local bastante chiquitito. Recuerdo que tenía tres meses nada más y teníamos alta demanda, entonces a raíz de eso, hemos venido creciendo y evolucionando. Actualmente contamos con dos locales: en Pavas y Tibás”, contó Alejandro.

La comida mediterránea es rica y saludable. (Jorge Navarro para La Nacion )

González nos explicó que en su intensa búsqueda logró reunir las características para ofrecer una mezcla de sabores. Les cuento que, por ejemplo, allí pueden encontrar sándwiches israelíes, turcos, árabes, además de deliciosos postres como baklava, un platillo turco muy reconocido; griba, que es marroquí, y mamul, que es árabe.

Las papas de Don Döner son las mejores. (Jorge Navarro para La Nacion )

“Nos hemos caracterizado por productos siempre frescos, esta comida es bastante liviana, donde no utilizamos grasas, es fría, no como la tradicional que comemos normalmente. La carne va un poco caliente, pero al mezclarse ofrece un sabor incomparable, además hay opciones vegetarianas como las bolitas de falafel”, agregó Alejandro.

En mi caso, no había tenido el placer de probar estos platillos antes, pero me llamó la atención una opción muy tentadora de una tortilla, o algo similar, que incluía carne y otras especias y estaba deliciosa, se llama Pita Súper Shawarma. Además, no pude resistirme a probar las papas griegas, que estaban increíbles, les puedo asegurar que son las mejores.

El restaurante tiene una decoración muy original. (Jorge Navarro para La Nacion )

En el restaurante hay muy buena atención. (Jorge Navarro para La Nacion )

Si usted va a Don Döner no se puede quedar sin probar el hummus, que es un puré cremoso, similar a un dip que se come con pita, un tipo de pan redondo con una textura muy atractiva. Estas dos recetas hacen una combinación perfecta, además me ofrecieron una refrescante limonada con hierbabuena, así que quedé más que satisfecha.

Si usted quiere probar algo bueno y nuevo, este lugar es perfecto. (Jorge Navarro para La Nacion )

Probar nuevos platillos es toda una experiencia a un viaje culinario. Cada país ofrece recetas que capturan la esencia de su cultura, y si usted disfruta de la gastronomía en general, esta es una excelente oportunidad. No solo experimentará algo nuevo, sino que también se sumergirá en un mundo de ricos sabores.

“Al principio fue un poco difícil, los clientes no sabían pronunciar los nombres, porque pueden parecer un poco raros de repente, es cómico y vacilón, pero lo más importante es el agrado que ha tenido el tico de tomar esta comida como una opción más y saludable”, agregó González.

Las papas se han hecho famosas por su sabor único. (Jorge Navarro para La Nacion )

Si usted también quiere deleitar su paladar y vivir una experiencia única, le cuento que con Yuplón hay una opción igual a lo que yo probé para dos personas y consiste en dos Pita Súper Shawarma, dos papas Griegas y hummus con pita por tan solo 11.650 colones. Va a quedar satisfecho.

La carne es jugosa y se combina con otros exquisitos ingredientes. (Jorge Navarro para La Nacion )

Esta opción aplica hasta el 28 de noviembre de este 2024. Para más información y para conocer los términos y condiciones puede visitar este enlace: Yuplón o bien comunicarse al 2231-7057.

Puede encontrar el restaurante en Waze como Don Döner o bien dirigirse 450 metros al oeste de los semáforos de Canal 7, carretera a Pavas, en La Sabana, frente a la bomba Delta. También en Tibás, 450 metros al norte de los semáforos de Grupo Mutual, a mano izquierda, contiguo a Monge.

