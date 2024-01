Regresa fiesta del rock a la Zona de los Santos: tocarán La Milixia, Pneuma y más invitados

Ya es tradición que lo más pesado del rock costarricense se reúna en la Zona de los Santos y, este 2024, no será la excepción. El sábado 13 de enero, en Santa María de Dota, se realizará la octava edición del festival Santos Rock.

Diez bandas ticas, así como ocho proyectos musicales acústicos, se darán cita en el Rancho Turístico El Guayabal. Serán más de 10 horas de música continua, aseguraron los organizadores del evento.

En esta ocasión los grupos invitados son: Pneuma, La Milixia, Los Cuchillos, Non Neutral y Pordescarte. Por su parte, las bandas santeñas que participarán del espectáculo son: Rotten Kids, The Last Brownie, Generación Perdida, Dearmount y Presagio de Agonía.

Las bandas mencionadas se presentarán en la tarima principal, mientras que en un segundo escenario harán lo propio los proyectos acústicos, que también son oriundos de la Zona de los Santos.

La banda nacional La Milixia es una de las invitadas especiales a la octava edición del festival Santos Rock. (Rafael Pacheco Granados)

“Vamos más allá de la promoción del rock. Nuestro enfoque radica en dar voz a diversas expresiones artísticas. Queremos invitar a personas de todo el país a visitar y descubrir la riqueza cultural y natural de la Zona de Los Santos”, expresó Jessica Solís Vargas, presidenta de la Asociación Cultural Santos Rock, en un comunicado de prensa.

Detalles del Santos Rock

El espectáculo iniciará a las 12 mediodía y se extenderá hasta la media noche. Las entradas valen ¢8.000 (hasta el 12 de enero) y ¢10.000 (el día del evento), se pueden comprar por medio del WhatsApp y Sinpe Móvil 8807-8300.

El festival Santos Rock es más que música, durante la actividad habrá exposiciones de arte, venta de comidas, rifas y cafetería. En el lugar hay servicio de parqueo.