Luis Miguel en Costa Rica: Fans incondicionales hicieron fila para poder ver al Sol

Decenas de fans de Luis Miguel se dieron cita la mañana de este lunes 21 de agosto en el mall Oxígeno, en Heredia, para comprar, como en los viejos tiempos, sus entradas para el concierto del mexicano en Costa Rica: haciendo fila.

Cinco boleterías dispuestas en el centro comercial herediano abrieron a las 10 a. m. para recibir a los seguidores de El Sol de México. A lo largo de las primeras horas hubo una fila constante, no muy larga, eso sí.

La productora One, encargada del montaje del show que dará el divo en el Estadio Nacional el 8 de febrero de 2024, quiso darle esta oportunidad de compra presencial a las personas que no gustan mucho de los trámites en línea.

Los fans de Luis Miguel que compraron sus entradas aprovecharon el photo booth para compartir en redes sociales su alegría. (Jose Cordero)

Además, como se acostumbraba antes de que las tiqueteras digitales llegaran a nuestras vidas, la espera en la fila se hizo placentera gracias a un DJ que puso durante toda la actividad música de Luis Miguel para animar a los seguidores.

También hubo otras actividades para entretener al público, incluso un karaoke para que los seguidores de Luis Miguel demostraran su talento al cantar piezas de su ídolo.

Una de las primeras personas en comprar sus tiquetes en Oxígeno fue Cinthya Gutiérrez, vecina de San Isidro de Heredia. Ella llegó al centro comercial a eso de las 8:30 a. m. y no tuvo que esperar mucho para comprar dos boletos: uno para ella y otro para una amiga suya. Esta mujer tiene más de 35 años de admirar a Luis Miguel y su talento y aunque el artista ha visitado en varias ocasiones nuestro país, para ella la del 2024 será la primera vez que lo verá en concierto.

“Espero lo mejor de Luis Miguel en el concierto”, dijo.

En la fila hubo una bonita variedad de fanáticos. Desde personas mayores hasta jovencitos que llegaron con la ilusión de hacerse con su tiquete. Un ejemplo fue el de un muchacho de 18 años quien contó que salió de su casa en San José a las 6 a. m. para ir a hacer la fila.

“Me gusta mucho Luis Miguel. Lo escucho porque es lo que mis papás oyen”, contó Juan José Solano, quien dijo que su canción favorita es Por favor señora y que llegó a comprar una entrada para la localidad La Incondicional.

La emoción por haber conseguido los boletos para ver a Luis Miguel, dominó a quienes hicieron fila desde temprano. (Jose Cordero)

“Debe de ser muy emocionante escucharlo en vivo porque canta muy bonito”, agregó el joven.

One ya tiene como costumbre realizar estas actividades para quienes asisten a sus conciertos, así lo hizo anteriormente con Bad Bunny. “Entendemos que el entretenimiento y la música no tienen barreras ni fronteras y que todos deben de tener la oportunidad de comprar sus boletos. No todos manejan la tecnología, entonces nos gusta dar esta oportunidad y dar una experiencia para que la gente vaya emocionándose con el concierto”, dijo Sigifredo Fumero, de One.

Luis Miguel en Costa Rica: productora pondrá a la venta 38 mil boletos

Sobre las entradas

La producción, según había informado anteriormente, dispuso este lunes de aproximadamente 7.000 tiquetes físicos. La venta en Oxígeno estará disponible durante todo el día.

Esta joven llegó preparada con un banquito para la espera, pero no fue necesario porque la fila duró avanzó rápido. (Jose Cordero)

Sin embargo, cabe destacar que hay entradas para todas las localidades hasta las 12:30 p. m., después de esa hora solo quedarán boletos para gramilla.

A partir de las 12:30 p. m. la venta en línea se habilitará para todo tipo de pago en el sitio www.eticket.cr.

Los precios y localidades son: ¢29.500 (gradería sur), ¢34.500 (gramilla), ¢39.500 (sombra) ¢54.500 (platea VIP), ¢65.500 (balcón VIP), ¢49.500 (Oro), ¢69.500 (Platinum numerado), ¢125.500 (Diamante numerado) y ¢150.000 (La Incondicional).

A eso de las 10 a.m. había decenas de personas esperando para comprar sus entradas para ver a Luis Miguel. (Jose Cordero)

A estos precios hay que sumarles los cargos por servicio de la tiquetera.

“Al hablar de Luis Miguel sabemos que es uno de los artistas icónicos de Latinoamérica, por lo cual nos ha emocionado mucho ver que las entradas se han vendido más rápido de lo que esperábamos. Sabemos que el concierto va a ser un llenazo y que la gente lo va a disfrutar mucho”, agregó Fumero.