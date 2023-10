Louis Tomlinson quiere más Costa Rica: confirmado un nuevo concierto para el 2024

La ilusión se encendió este lunes 30 de octubre en los fanáticos de Louis Tomlinson, gracias al anuncio de que el artista británico volverá a dar un concierto en Costa Rica.

La confirmación la hizo la productora Move Concerts en sus redes sociales. La cita con el inglés está pactada para el 30 de mayo de 2024, en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva.

Hasta el momento es la única información oficial, todavía no hay detalles de la venta de entradas ni de los precios de las mismas, solamente que estarán disponibles para la compra en el sitio www.eticket.cr.

En junio del 2022, Tomlinson dio su primer concierto en Costa Rica. Ahora vendrá con su show 'Faith in the Future'. (Lilly Arce Robles.)

El intérprete, de 31 años, está en una gira internacional con la que promociona el disco Faith in the Future (2022), ese recorrido lo llevará en lo que resta del 2023 a ciudades de Irlanda y Reino Unido. Para el próximo año, ya tiene fechas confirmadas en Indonesia y Australia.

Louis Tomlinson y su concierto en Costa Rica

Recordemos que el británico cantó por primera vez en Costa Rica en junio del 2022. El recital lo presentó en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva y fue una verdadera fiesta para él y sus seguidores.

Esa noche “hubo lágrimas, desmayos, rosas en el escenario y una euforia de principio a fin”, detalló La Nación en la crónica del concierto. La reunión de Louis con sus seguidores se dio gracias a su primera gira como solista y con la que promocionó su disco debut titulado Walls.

La productora Move Concerts es la encargada del montaje del concierto de Louis Tomlinson en Costa Rica. (Cortesía)

El repertorio de canciones comenzó, por supuesto, con un homenaje a su paso por One Direction, una de las bandas juveniles icónicas de los últimos tiempos. Drag Me Down fue el primer interpretó Tomlinson en Costa Rica.

Después siguieron piezas propias como Don’t Let it Break Your Heart, Always You y Two of Us.

Louis disfrutó mucho de su visita a suelo tico, tanto que, en un acto de humildad, se coló en la fiesta de una boda y les regaló a los novios un momento inolvidable: cantó y bailó con ellos.