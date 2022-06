Louis Tomlinson se cuela en boda en Costa Rica y regala momento inolvidable a los novios

El cantautor británico Louis Tomlinson vivió un momento de gran diversión el 4 de junio en Costa Rica, una noche antes de que presentará su show en Parque Viva. Lo que para él fue pasarla bien, para la familia Garnier Hernández se convirtió en un acontecimiento inolvidable. El ex One-Direction, de 30 años, se coló en su boda.

Suena hasta irreal, pero así fue, decenas de videos en redes sociales muestran al famoso Louis cantando y disfrutando de una boda ajena a la que no fue invitado pero en la que terminó convirtiéndose en un asistente de lujo.

Lo acontecido lo confirmó Pamela Salazar, organizadora de bodas de la empresa La Planner, y quien tuvo a cargo el matrimonio de Sofía Hernandez y Christopher Garnier. Tanto la pareja como la experta en matrimonios sabían que algo estaba pasando cuando al llegar al hotel Intercontinental se toparon con una gran cantidad de fanáticas esperando a su artista.

El cantautor inglés, Luis Tomlinson posa junto a Sofía Hernández, la novia de la boda a la que él se coló y en la que la pasó de lo mejor. Foto: La Planner para LN

El bullicioso recibimiento que las fanáticas le dieron a los hoy esposos fue un buen augurio.

“No sabíamos que estaba ahí. Yo siempre estoy pendiente de todo para que no haya interrupciones en la boda, pero en estos casos el hotel no informa (si hay algún artista famoso) para que no se aglomere gente. Había muchas fans. Él es demasiado conocido por un grupo de gente, quien lo conoce sabe que es demasiado famoso. Tiene 18 millones de seguidores”, dijo la organizadora de la boda.

Cuando ya la fiesta estaba iniciada, la organización de la boda abrió las puertas. Pamela siempre estuvo muy pendiente, pues en este tipo de eventos nunca falta un colado… aunque esta vez, la persona que llegó sin ser invitada, fue muy bien recibida.

El cantante Louis Tomlinson se coló en boda tica El cantautor inglés Louis Tomlinson se convirtió en un colado de lujo en la fiesta de matrimonio de la familia Garnier Hernández

[ Louis Tomlinson enloqueció a fans ticos y cumplió sus sueños adolescentes ]

Colado de lujo

Louis Tomlinson, de 30 años, llegó a la boda. Lo hizo acompañado por algunas personas y por quienes velan por su seguridad. Ya la organizadora sabía de quien se trataba y reconoce que aunque ni ella ni los novios son seguidores del joven, quien tiene mayoritariamente un público muy joven, se tomaron con mucho agrado la distinguida visita.

“Era totalmente él. Así como lo ven y lo han escuchado. Lo único que faltó fue que cantara. No se le pudo proponer porque ya se habían retirado los instrumentos, pero lo cierto es que con solo que entrara fue un éxito”, agregó la encargada de planear el evento.

Fotos de Louis Tomlinson en la de boda Garnier Hernández y Sofía Hernandez. La pasó de lujo. Foto: La Planner para LN

En apariencia, mientras Louis estuvo en el hotel, su equipo de seguridad no permitió que tomaran fotos ni videos, aún en el salón de la fiesta les pidieron no hacerlo, sin embargo, dice Pamela, eso fue inevitable.

“Él no quería fotos ni videos, lo permitió solo en la boda”, comenta.

Según la organizadora, el cantautor estuvo presente en la actividad unos 20 minutos y siempre fue muy amable. Él llegó con su propia bebida, que ella presume era agua. Algunos de sus acompañantes estaban tomando agua de pipa. Durante su estancia él disfrutó de la fiesta.

“Bailó con los novios, se subió a la tarima. Fueron unos 20 minutos, habló con los novios y se fueron. Llegó a causar sensación, fue como se conoce ahora un wedding crashers, fue como un colado. Los invitados decían: qué está pasando y en eso todo mundo empezó a reaccionar. Él no venía con ropa elegante ni nada”, agregó.

“En los videos de redes sociales hay quienes comentan que fueron elegidos de Dios”, dijo Pamela Salazar, quien en ocho años como organizadora de bodas nunca había vivido nada similar.

“Esto fue un golpe de suerte. No le pasa a cualquiera. Para los novios esto es algo inolvidable”.