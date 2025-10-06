MrBeast cumplió una promesa de hace 10 años y sorprendió con un video que dejó programado en 2015

MrBeast dejó programado un video hace diez años. En él, prometió alcanzar 10 millones de suscriptores. Hoy superó los 443 millones.

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, impactó a su audiencia al revelar un video grabado hace una década.

En 2015, cuando tenía 17 años, el joven estadounidense se dirigió a su “yo del futuro” con una meta clara: alcanzar 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

En el video, que permaneció oculto durante diez años, Donaldson afirmó que consideraría su vida un fracaso si no lograba esa cifra. Lo dejó programado para publicarse automáticamente en 2025, cumpliendo su promesa de revisarlo una década después.

Lo que en su momento parecía una simple broma adolescente se transformó en un reflejo de visión, constancia y determinación.

Diez años más tarde, el resultado superó cualquier expectativa: MrBeast alcanzó más de 443 millones de suscriptores, consolidándose como el creador más seguido del planeta y una de las figuras más influyentes en el entorno digital.

El video se convirtió rápidamente en tendencia global. Millones de usuarios compartieron fragmentos en distintas plataformas y destacaron la disciplina del youtuber. Comentarios como “lo decretó y lo cumplió” o “una lección de paciencia y trabajo” se multiplicaron en redes sociales.

Diversas personalidades del entretenimiento y otros creadores reconocieron el gesto como una muestra inspiradora de confianza en el proceso creativo y en la fuerza de las metas personales.

