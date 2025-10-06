Tendencias

MrBeast cumplió una promesa de hace 10 años y sorprendió con un video que dejó programado en 2015

El famoso youtuber publicó un mensaje que grabó cuando tenía 17 años

Por El Universal / México / GDA
MrBeast dejó programado un video hace diez años. En él, prometió alcanzar 10 millones de suscriptores. Hoy superó los 443 millones.
MrBeast dejó programado un video hace diez años. En él, prometió alcanzar 10 millones de suscriptores. Hoy superó los 443 millones. (MrBeast/YouTube)







El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

