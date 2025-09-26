En el canal de MrBeast probaron la famosa piña Rubyglow de Costa Rica: vea lo que dijeron sobre su sabor

MrBeast es uno de los youtubers y creadores de contenido más famosos y seguidos del mundo. En su canal de YouTube probaron una piña de Costa Rica.

Millones de personas en el mundo sabrán que en Costa Rica se produce una piña con un sabor inigualable: la Rubyglow. ¿Por qué? Porque los amigos de MrBeast se dieron a la tarea de probarla y comentar sobre su sabor en su canal de YouTube.

El video fue publicado en el perfil de MrBeast, que cuenta con más de 52 millones de suscriptores. El clip lo protagonizaron Nolan Hansen y Majd Khader, dos de los reconocidos compañeros de MrBeast en sus videos.

En la actividad, ambos probaron varias frutas “raras” del mundo, entre ellas, un anón amazónico, la mano de Buda, un melón corona de Japón, y la piña Rubyglow, la cual dijeron que tenía un precio de $400.

Después de probar las frutas, dejaron de última a la costarricense, que tiene como característica particular el color rojo de su cáscara.

“Me encantó. Esto es un 100 de 10”, manifestó encantado Majd.

Por su parte, Nolan, impresionado y con la boca llena dijo: “¡En serio está increíble!”.

El video suma más de 463.000 ‘me gusta’ y más de 1.400 comentarios, lo que representa un aspecto muy positivo para Costa Rica.

La Rubyglow se cosecha en Buenos Aires de Puntarenas. La compañía Fresh Del Monte es la que está detrás de esta rareza frutal.

Curiosamente, la compañía confirmó no haber tenido nada que ver con la degustación en el canal de MrBeast; sin embargo, agradecen que una plataforma de tal tamaño a nivel internacional haya hecho la reseña sobre la piña.