En el canal de MrBeast probaron la famosa piña Rubyglow de Costa Rica: vea lo que dijeron sobre su sabor

Nolan Hansen y Majd Khader, dos de los amigos de MrBeast se dieron a la tarea de comer frutas ‘raras’ de varios países

Por Jessica Rojas Ch.
