MrBeast, el youtuber que gasta $4 millones al mes para ser el rey de la web

Posiblemente usted lo vio. Es casi seguro. Hace pocos días, la imagen de un muchacho de pelo castaño y barbudo con unos maletines llenos de dinero no debió pasar por alto en sus feeds.

Se trataba, nada menos, de una de las rifas más ambiciosas que se haya visto desde que tenemos redes sociales.

En contexto: el 9 de mayo, un popular creador de contenido en YouTube llamado MrBeast quiso celebrar su cumpleaños número 25 con un concurso extraordinario. El estadounidense rifó $50.000 entre sus seguidores.

Originalmente este premio sería repartido entre cinco competidores y cada uno de ellos se llevaría $10.000. Conforme pasaron los días la cantidad de participantes incrementó y la norma fue pasar historias de Instagram y ver a todo el mundo (literal, todo el planeta) concursando por esa colosal cantidad de dinero.

A menos de 24 horas de finalizar la dinámica, el creador de contenido dijo que Instagram le borró su publicación, pero que “ya tenía nombres guardados” de los ganadores y que ya no serían 5 ganadores, sino 10 y que la cantidad para cada favorecido seguirían siendo $10.000.

Para participar los internautas debían compartir la publicación en sus historias, etiquetar a una persona en los comentarios y seguir la cuenta oficial del youtuber, que actualmente cuenta con 154 millones de suscriptores. Nadie se le compara.

Por supuesto, tal popularidad no vino de la noche a la mañana. Muchos creerían que MrBeast saltó a la fama de forma espontánea, al reconocerlo por esta rifa, pero lo cierto es que tiene una gran historia que conviene conocer.

Ascenso extraordinario

Jimmy Donaldson es el nombre real tras el apodo MrBeast, quien es el responsable de haber construido en YouTube todo un imperio. Su inversión ha dado frutos, convirtiéndolo en la persona con más seguidores en ese servicio de videos, superando a quien había sido el histórico rey de la plataforma, el sueco PewDiePie (Felix Kjellberg), quien puede presumir de sus 111 millones de seguidores, pero cuya corona de YouTube le fue arrebatada después de casi una década.

MrBeast, por su parte, ha sido un rostro fresco en la plataforma. Sus videos, su visión de ser youtuber como una empresa de negocios y sus ideas originales lo han llevado a acumular un considerable patrimonio monetario ($105 millones), el cual reinvierte en videos extraordinarios para su canal.

Con él, cada nueva publicación se convierte en un gran evento. Entre sus mayores éxitos se encuentra una recreación de El Juego del Calamar, la adquisición de una isla, la rifa de un Lamborghini, la participación en la sala de escape más peligrosa del mundo y la creación de juegos innovadores para repartir premios en efectivo.

También ha recreado la famosa fábrica de chocolates de Willy Wonka y lanzó su propia línea de hamburguesas, MrBeast Burger.

MrBeast pagó para construir una réplica de 'Charly y la fábrica de Chocolates'. Foto: Captura de pantalla

¿De dónde vino esta particular figura? Pues bueno, Jimmy Donaldson nació el 7 de mayo de 1998 en Greenville, Carolina del Norte, y lleva casi una década creando videos. Según afirma en su sitio web, su contenido se basa en la premisa de que “hay que gastar dinero para ganar dinero”, por lo que sus audiovisuales siempre son de gran presupuesto para asegurarse un tremendo alcance.

En una entrevista de 2022 con el podcast Colin y Samir, el youtuber reveló que a veces gasta $5 millones en videos en un mes, pero dijo que eso no es problema. Admite que no le importa el dinero; solo quiere ser un YouTuber y que su objetivo principal es lograr los mejores vídeos posibles.

Donaldson comenzó a hacer videos sobre el videojuego Minecraft cuando tenía 13 años y ganó popularidad a partir de 2016, gracias a una serie de videos sobre las peores introducciones de videojuegos. Fue entonces cuando abandonó la universidad para dedicarse por completo a ser creador de contenido, con videos absurdos como uno en que aparece escuchando la misma música durante diez horas seguidas.

Otros populares videos suyos incluyen conducir por el mismo drive-thru 1000 veces, pasar 50 horas enterrado vivo y nadar con tiburones. En otras palabras: el muchacho está dispuesto a hacer lo que sea necesario para entretener a la gente, sea basándose en actividades extremas como las de aquel popular programa de los dosmil que se llamó Jackass; o bien, exprimir el humor absurdo hasta sus últimas consecuencias.

MrBeast se animó a ser enterrado vivo por más de dos días con tal de entretener a su audiencia. Foto: Captura de pantalla

Eso sí: su historia no siempre fue así de exitosa. En sus comienzos, su canal no era el más atractivo. Donaldson filmaba en la oscuridad de su habitación y gran parte de su contenido era arbitrario y giraba en torno a los juegos. No parecía dedicarle demasiado tiempo a las miniaturas y los títulos de los videos, pero tenía una creatividad particular que se iría potenciando con el pasar de los meses.

MrBeast lentamente comenzó a publicar contenido sobre otros YouTubers, haciendo videoclips donde estimaba cuánto dinero ganaban otras cuentas de la plataforma. Antes de la era de los listículos tipo BuzzFeed, que estallaron alrededor del 2015, el joven youtuber había encontrado una oportunidad de generar contenido curioso, que intrigara y que resultara refrescante.

Todo eso potenció su colosal canal. Hoy, además de su cuenta principal, tiene la jugosa cifra de 16 millones de seguidores en Twitter y casi 20 millones en Instagram. Para él, este es su mayor sueño cumplido porque, según ha dicho en distintas entrevistas, Donaldson le dijo a su madre que prefería ser pobre que buscar algo fuera de YouTube. La frase, si bien suena extrema, denota parte de la excéntrica personal del creador de contenido, así como su obsesión por querer tener una corona virtual que resulta inalcanzable para la mayoría de la población en el mundo.

En otra entrevista para el portal Insider, realizada este mismo año, Mr. Beast expresó que él puede llegar a trabajar ocho días seguidos sin descanso con tal de asegurarse de que todo el contenido que publique sea de su agrado y tenga los estándares de calidad que lo han hecho tan exitoso.

“Yo sé que la gente normal no quiere este estilo de vida”, dijo en la conversación, “pero ahora que he logrado estar entre lo más alto de YouTube no quiero dejar ningún cabo suelto”, agregó.

En esa publicación, el youtuber dijo que él no tiene un horario fijo de trabajo. “Me frustré mucho cuando me dije que no iba a trabajar fines de semana, por ejemplo, porque a veces sí me dan ganas de hacerlo. Yo ahora trabajo cuando tengo ganas, cuando me siento en forma para hacerlo. No me pongo límites porque creo que eso me pone triste y me hace improductivo y en un mundo como YouTube y las redes sociales debes estar siempre al servicio de la gente y crear contenido que los sorprenda”, explicó.

En el 2020, catapultó su fama al unir fuerzas con el colectivo de arte MSCHF para lanzar Finger on the App, un juego móvil multiplicador único en el que los participantes jugaron durante horas para ganar su parte del premio de $20,000.

Más tarde ese año, se aventuró en el negocio de la comida al lanzar los restaurantes MrBeast Burger. Sus restaurantes están disponibles en más de 1000 ubicaciones en los Estados Unidos y el Reino Unido. Ha sido todo un éxito.

Pero un tipo diferente de video impulsó su canal a nuevas alturas. En el 2017, MrBeast publicó un video en el que contaba hasta 100.000. El video se volvió viral y desde entonces ha disfrutado de un éxito imparable.

Su contenido varía, pero la mayor parte incluye locuras de ese tipo y esfuerzos filantrópicos. Y no lo hace solo: tiene un equipo que ayuda a que su canal tenga éxito, a diferencia de cuando empezó.

Sobre la filantropía. se dice que se debe a su concientización por la enfermedad que padece. MrBeast fue diagnosticado de la enfermedad de Crohn que le afecta el intestino delgado hasta el colon. Esta patología le fue diagnosticada mientras cursaba el noveno grado, cuando presentó fuertes dolores hasta que bajó más de 13 kilos.

MrBeast anunció a los ganadores de su dinámica

Aunque lleva una vida “normal”, su interés ha estado en hacer dinámicas que favorezcan a personas en necesidad.

En febrero del 2023, MrBeast fue tendencia por patrocinar la cirugía de cataratas de 1.000 personas para ayudarlas a ver claramente de nuevo.

También donó $100.000 a See, la organización con la que se asoció para las cirugías. Aportó $10.000 para cada paciente por si acaso, un Tesla para uno de los beneficiarios y $50.000 para la matrícula universitaria de otro.

Al igual que con todo el contenido en línea que muestra esfuerzos filantrópicos, este video viral recibió críticas. Muchos espectadores recurrieron a las redes sociales para acusar a MrBeast de cambiar su amabilidad por vistas. Algunos incluso lo llamaron “perverso” por grabar a personas necesitadas para su canal de YouTube, tachando estas campañas como “pornomiseria”.

Entre otros proyectos que ha desarrollado en este ámbito, también se recuerda cuando le compró una casa a un vagabundo, la compra de regalos de Navidad para niños, la puesta en marcha de una campaña para plantar 20.000.000 de árboles, las donaciones de $100.000 a streamers sin espectadores, dar a extraños $10.000 en efectivo y dejar propinas a las camareras con lingotes de oro.

Plata, negocios y YouTube

MrBeast gastó una millonada para su video enfocado en 'El Juego del Calamar'. Foto: Instagram (Captura Instagram)

Tras la popularidad ganada, MrBeast ahora busca aprovechar su punto de apoyo en la industria para alcanzar un valor de mil millones de dólares con sus proyectos comerciales y cartera de inversiones.

El canal principal de MrBeast se ha convertido en una máquina de hacer dinero. Como se mencionó anteriormente, gana un mínimo de $3 millones por mes solo con los anuncios de YouTube. Con alrededor de 21.000 millones de reproducciones de video en su canal principal, esto se traduce en un ingreso sustancial si se tiene en cuenta que el modelo de distribución de ingresos por anuncios de YouTube generalmente proporciona a los creadores el 55 % de los dineros generados por los anuncios.

Además, MrBeast tiene otros canales: MrBeast Gaming y MrBeast Shorts. Ambos canales contribuyen a las ganancias de ingresos publicitarios adicionales.

Por si fuera poco, MrBeast no es ajeno al mundo de las monedas virtuales. En el 2020, hizo una gran inversión en criptomonedas, pues compró $1.5 millones en Bitcoin y adquirió 8 NFT de la empresa CryptoPunks. A los meses, vendió estos NFT por una impresionante ganancia 30 veces mayor.

Su asociación con XCAD, una empresa que permite a los creadores de contenido monetizar a través de NFT, ha contribuido al patrimonio neto general de MrBeast. Con su participación en las plataformas Refinable y Coinbase, es un inversor de Internet bastante inteligente.

Esta es una postal que MrBeast compartió de su recreación de la famosa serie de Netflix 'El Juego del Calamar'. Foto: Instagram (Captura Instagram)

Si bien esto último ha causado cierta controversia (el mundo de las criptos es polémico), esto no ha impedido que MrBeast continúe invirtiendo en activos digitales.

Su éxito en YouTube le ha permitido convertirse en un magnate inmobiliario: ha invertido aproximadamente $1.2 millones en una isla privada en las Bahamas, por ejemplo.

En su propia ciudad natal de Greenville, Carolina del Norte, posee almacenes, oficinas y estudios que han generado trabajo a la comunidad. También ha colaborado con empresas locales para promover la economía.

Allí mismo, Donaldson también compró una mansión de 12.000 pies cuadrados. La inversión inmobiliaria es una de las mejores maneras de hacer crecer su riqueza, según ha dicho en distintas entrevistas.

En resumidas cuentas, la admiración hacia Donaldson no va solo como una mente creativa en YouTube, sino como empresario. Son cientos las revistas que se han dedicado a estudiar su conducta e incluso han aparecido libros como Beast Mode: The Untold Story of MrBeast’s Rise to Fame and Philanthropy, de Anas Kay, donde se examina no solo su fenómeno, sino su estrategia de negocios.

En estos tiempos de influencers, streamers y creadores en contenido al por mayor, sin dudas hay un altar en torno a la figura de Donaldson, quien conjuga todo un espejo de las generaciones actuales, sus intereses y sus locuras. En el futuro, posiblemente, los académicos recurrirán a examinar el fenómeno de MrBeast para entender lo que nos compone como identidad hoy.