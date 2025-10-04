Tendencias

Influencer mexicana causa furor en el Paris Fashion Week por llevar un muñeco del Dr. Simi vestido de Dior

La creadora de contenido María Bottle transformó al Dr. Simi con un ‘look’ de alta costura y llamó la atención en el desfile de Dior

Por El Universal / México / GDA y Jailine González Gómez
El muñeco del Dr. Simi apareció en el Fashion Week de París gracias a una influencer mexicana y generó millones de vistas en redes.
El muñeco del Dr. Simi apareció en el Fashion Week de París gracias a una 'influencer' mexicana y generó millones de vistas en redes sociales. (El Universal/GDA)







notas iaTikTokMaría BottleDr. SimiSemana de la Moda en ParísSemana de la ModaParis Fashion WeekJGG
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

