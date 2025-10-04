Influencer mexicana causa furor en el Paris Fashion Week por llevar un muñeco del Dr. Simi vestido de Dior

El muñeco del Dr. Simi apareció en el Fashion Week de París gracias a una 'influencer' mexicana y generó millones de vistas en redes sociales.

La Semana de la Moda en París reunió a figuras internacionales en la capital francesa. Entre los asistentes destacó una influencer mexicana que captó la atención del público por llevar un accesorio inesperado.

María Bottle, creadora de contenido en TikTok, asistió al desfile de Dior acompañada por un muñeco del Dr. Simi, la conocida mascota de Farmacias Similares en México. La figura, colocada en su bolso, lucía un atuendo elaborado a partir de la nueva colección de la reconocida casa de moda.

En un video publicado en su perfil, la influencer mostró la transformación del muñeco. Le colocó un chaleco satinado, una camiseta de encaje y una peluca de cabello platinado, todo en línea con las propuestas de Dior.

En solo dos días, el video superó 1,5 millones de reproducciones. Usuarios resaltaron la creatividad del contenido y el impacto cultural que ha tenido el personaje del Dr. Simi, convertido ya en símbolo de la cultura popular mexicana.

De fenómeno local a ícono global

El Dr. Simi ha trascendido su papel de mascota corporativa para consolidarse como fenómeno viral. Su presencia se ha vuelto común en conciertos, donde los fanáticos lanzan peluches personalizados al escenario. Artistas como Rosalía, Lady Gaga y Adele han sido parte de esta tendencia.

El fenómeno no se limita a conciertos. En Londres, un peluche del Dr. Simi apareció entre las ofrendas colocadas en el Palacio de Buckingham tras la muerte de la reina Isabel II.

En México también provocó polémica cuando Rubén Albarrán, de Café Tacuba, le arrancó la cabeza a uno de estos muñecos durante una presentación en Bélgica.

Este peluche, fabricado en Puebla por una empresa que emplea a personas con discapacidad, se ha convertido en símbolo de cercanía y empatía. Actualmente, se producen hasta 100.000 unidades mensuales, cuyas ganancias se destinan a obras benéficas.

El personaje también ha inspirado eventos como el Simifest, festival de música que reunió a artistas internacionales en Ciudad de México, y ha protagonizado colaboraciones con marcas como Disney y trajes inspirados en Star Wars u otros personajes mexicanos.

