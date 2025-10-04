Joven encendió el celular de su abuelo fallecido y halló recuerdos que no esperaba

Una joven revisó el celular de su abuelo muerto y encontró recuerdos familiares que emocionaron a miles de personas en redes sociales.

Una joven activó el celular de su abuelo, quien falleció en 2023, con el objetivo de revisar los recuerdos almacenados en el dispositivo. Lo que descubrió provocó una fuerte carga emocional y generó una reacción masiva en redes sociales.

Después de cargar la batería y desbloquear el teléfono, accedió a la galería de imágenes y videos, donde encontró archivos que no esperaba volver a ver. La experiencia fue registrada en la plataforma TikTok, en la cuenta @ninitisa.

El video, que pronto se volvió viral, muestra cómo la nieta explora las fotografías y grabaciones guardadas por su abuelo antes de morir. Las imágenes reflejaban su entorno familiar y momentos de su vida personal, por lo que la joven reaccionó con evidente conmoción.

Imágenes despertaron emociones profundas

Entre los archivos descubiertos se encontraron selfies, fotografías de reuniones familiares y recuerdos junto a su esposa. También había imágenes de sus mascotas, de su nieta cuando asistía al colegio y varias tomas de los adornos del hogar.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando la joven vio un video donde su abuelo grabó a toda la familia reunida. Al compartir el clip en TikTok, agregó un texto breve que reflejó su reacción: “No estaba emocionalmente lista para esto”.

El video acumuló más de dos millones de reproducciones y superó los 503.000 “me gusta”, lo cual refleja el alto impacto emocional que causó entre los usuarios.

@ninitisa Life through his eyes🥺🥺🥺 Pero no estaba emocionalmente lista para esto:( ♬ sonido original - Ivansito.Mart

