Joven encendió el celular de su abuelo fallecido y halló recuerdos que no esperaba

La nieta compartió en TikTok los archivos más conmovedores del celular de su abuelo fallecido, generando empatía entre miles de usuarios

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Una joven revisó el celular de su abuelo muerto y encontró recuerdos familiares que emocionaron a miles en redes sociales.
Una joven revisó el celular de su abuelo muerto y encontró recuerdos familiares que emocionaron a miles de personas en redes sociales. (El Tiempo Colombia/GDA)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

