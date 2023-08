‘Ahsoka’: Compare cómo se ven personajes animados de ‘Rebels’ en su versión de carne y hueso

El universo de Star Wars sigue con sus sonados estrenos; ahora fue el turno de Ahsoka, la nueva serie que ya está disponible en la plataforma Disney+.

Muchos de los personajes de esta nueva producción ya son conocidos por los fans de Star Wars, eso gracias a Rebels, producción animada que también está disponible en el mismo servicio de streaming.

Lo novedoso, es que ahora esos mismos personajes se pueden ver en carne y hueso, lo que ha encendido la pasión de sus seguidores.

Titulados como Parte uno y Parte dos, este 23 de agosto se estrenaron los dos primeros de episodios de Ahsoka. La producción fue dirigida por Dave Filoni, quien trabajó en la serie y película de animación Star Wars: The Clone Wars, donde originalmente apareció el personaje de Ahsoka.

Se trata de una serie ambientada después de la caída del Imperio. La historia sigue a los jedi en busca de una amenaza emergente para la galaxia y se desarrolla en la misma línea de tiempo que The Mandalorian y The Book of Boba Fett. En estas series, Ahsoka fue presentada por primera vez en su versión live-action, interpretada por Rosario Dawson.

“El peligro obliga a Ahsoka a reconectarse con la pandilla Rebels, específicamente, Hera y Sabine. Ahsoka está buscando información para localizar a Thrawn, un líder imperial despiadado cuyo regreso podría desatar una nueva ronda de guerra. Sin embargo, para hacerlo, necesitará la ayuda de la testaruda Sabine, con quien Ahsoka se había embarcado en una misión para encontrar al desaparecido Ezra Bridger cuando concluyó Rebels, con mucha discordia implícita en el medio”, explicó CNN en español sobre la serie.

Conozca a continuación cómo se ven los personajes encarnados por actores reales:

Ahsoka Tano: La actriz estadounidense Rosario Dawson (Sin City, Seven Pounds, Top Five) interpreta a Ahsoka Tano, personaje que apareció por primera vez en las series animadas Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels. En carne y hueso el debut fue en el 2020, en un episodio de The Mandalorian.

Rosario Dawson como Ahsoka Tano. (Captura de pantalla)

Grand Admiral Thrawn: El actor Lars Mikkelsen (The Killing, House of Cards) es el encargado de darle vida al villano de la historia, el Grand Admiral Thrawn, un líder imperial despiadado cuyo regreso podría desatar una nueva ronda de guerra.

Lars Mikkelsen como Grand Admiral Thrawn. (Captura de pantalla)

Hera Syndulla: Hera es parte de la pandilla Rebels. La actriz Mary Elizabeth Winstead (Fargo y Passions), esposa de Ewan McGregor -quien personificó a Obi-Wan Kenobi en la serie sobre el personaje-, interpreta a esta joven, quien ayuda a Ahsoka en la búsqueda del jedi Ezra Bridger.

Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla. (Captura de pantalla)

Sabine Wren: Natasha Liu Bordizzo (The Society y Detective Chinatown 2) es la otra miembro de Rebels que ayuda a Ahsoka en la búsqueda de Ezra. La actriz australiana debuta en el universo de Star Wars con este papel, aunque Sabine ya es una vieja conocida de los fans.

Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren. (Captura de pantalla)

Ezra Bridger: Este joven jedi desapareció durante la batalla de Lothal, al final de la serie Rebels, es por esta razón que Ahsoka junto a Sabine y Hera se embarcan en su búsqueda. El personaje es realizado por el actor Eman Esfandi (El método Williams).