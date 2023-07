“Ahsoka”: Disney+ estrena tráiler de su nueva serie de ‘Star Wars’, protagonizada por Rosario Dawson

Disney+ mostró las primeras imágenes de Ahsoka, su nueva serie de Star Wars, protagonizada por la talentosa actriz Rosario Dawson, tras su debut en The Mandalorian como Ahsoka Tano.

La producción para la plataforma digital verá la luz el 23 de agosto con un especial de dos episodios, dirigido por Dave Filoni, quien trabajó en la serie y película de animación “Star Wars: The Clone Wars”, donde fue creado originalmente el personaje de Ahsoka.

Se trata de una serie ambientada después de la caída del Imperio. La historia sigue a los Jedi en busca de una amenaza emergente para la galaxia y se desarrolla en la misma línea de tiempo que “The Mandalorian” y “The Book of Boba Fett”. En estas series, Ahsoka fue presentada por primera vez en su versión live-action, interpretada por Dawson.