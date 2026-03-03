X suspenderá monetización a creadores que publiquen videos de guerra hechos con inteligencia artificial sin aviso

X sancionará a creadores que compartan videos de guerra hechos con inteligencia artificial sin avisar. Podrían perder ingresos por publicidad.

La red social X anunció una nueva política contra videos de guerra generados con inteligencia artificial. La plataforma suspenderá durante 90 días del programa de ingresos a los creadores que compartan este tipo de contenido sin advertir que fue producido con tecnología de IA.

La decisión se dio a conocer el martes por medio de Nikita Bier, director de producto de X. La medida surge en medio de la guerra que enfrenta a Estados e Israel contra Irán, un contexto en el que la compañía considera clave proteger la circulación de información confiable.

Según Bier, en periodos de conflicto es fundamental que las personas accedan a información auténtica sobre lo que ocurre en el terreno. El ejecutivo indicó que las herramientas actuales de inteligencia artificial facilitan crear material engañoso que puede confundir a los usuarios.

La empresa ya había adelantado cambios en sus normas. El lunes, X comunicó que continuaría ajustando sus políticas y productos con el objetivo de garantizar que la plataforma resulte confiable durante momentos críticos.

Sanciones para creadores reincidentes

Las nuevas reglas establecen que quienes publiquen videos de conflictos armados generados con inteligencia artificial deben indicar con claridad su origen. Si no lo hacen, perderán el acceso temporal al programa de Participación de los creadores en los ingresos.

Este sistema permite que algunos usuarios reciban una porción de los ingresos publicitarios generados por sus publicaciones en la plataforma.

La sanción inicial será la suspensión por 90 días del programa. Sin embargo, los reincidentes podrían enfrentar una expulsión permanente del sistema de monetización.

Cómo detectará X las infracciones

La compañía explicó que utilizará varios mecanismos para identificar contenido engañoso. Entre ellos se encuentran las Notas de la comunidad, un sistema colaborativo que permite añadir contexto a publicaciones potencialmente falsas.

Además, la red social analizará metadatos y señales técnicas presentes en contenidos creados con inteligencia artificial.

Giro en la moderación de contenido

La nueva norma representa un cambio en la gestión de contenidos de X. La plataforma enfrentó críticas en los últimos años por su enfoque de moderación tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk en 2022, momento en que el servicio adoptó su nombre actual.

Con esta política, la empresa busca frenar la difusión de material manipulado en un escenario internacional marcado por conflictos armados y desinformación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.