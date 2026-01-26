Economía

UE abre investigación contra la red social X por los desnudos generados con IA

Comisión Europea investiga a la red social X por millones de imágenes de desnudos falsos generadas con IA. Conozca las sanciones que podría enfrentar Elon Musk.

Por AFP
Grok es el chatbot de IA que Elon Musk implementó en X, el antiguo Twitter.
Grok es el chatbot de IA que Elon Musk implementó en X, el antiguo Twitter. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)







