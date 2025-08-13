Tecnología

¿WhatsApp Web dejó de funcionar? Esto es lo que se sabe

Usuarios reportaron problemas para acceder a WhatsApp Web desde sus navegadores y la app aún no ha explicado el motivo

Por El Universal / México / GDA
WhatsApp Web dejó de funcionar este martes y generó cientos de reportes. Meta no ha brindado una explicación.
