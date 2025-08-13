¿WhatsApp Web dejó de funcionar? Esto es lo que se sabe

WhatsApp Web dejó de funcionar este miércoles y generó cientos de reportes. Meta no ha brindado una explicación.

Usuarios comenzaron a reportar este miércoles 13 de agosto una interrupción del servicio de WhatsApp Web, la versión para navegadores de la plataforma de mensajería propiedad de Meta.

Según el sitio especializado DownDetector, las primeras alertas se registraron a partir de las 1:24 p. m.

LEA MÁS: Perplexity quiere comprar Chrome: presenta una oferta por $34.500 millones

El 78% de los reportes correspondió a fallos al intentar abrir el sitio web. Además, un 13% señaló problemas en la conexión con el servidor y un 9% mencionó dificultades para enviar mensajes.

En el momento en que comenzó la caída, la plataforma acumulaba 412 informes. Minutos más tarde, la cifra se elevó a 635 reportes.

Los usuarios afectados indicaron que al intentar acceder a la versión web, la aplicación mostraba únicamente una pantalla de carga, sin permitir el acceso a los mensajes.

En la red social X, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos internautas compartieron comentarios sarcásticos y memes sobre la situación. Varios mencionaron que no podían continuar con sus labores porque dependían de la versión de escritorio de WhatsApp.

Hasta el cierre de esta nota, Meta no se había pronunciado sobre las causas del fallo.

De acuerdo con DownDetector, el problema se centró específicamente en la versión web de la aplicación, mientras que las versiones móviles parecían funcionar con normalidad.

LEA MÁS: Microsoft anuncia el fin de las contraseñas: ¿Qué sigue para la seguridad de los usuarios?

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.