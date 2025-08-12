Perplexity quiere comprar Chrome: presenta una oferta por $34.500 millones

Perplexity es una plataforma de búsqueda conversacional basada en inteligencia artificial que ha redefinido la forma en que las personas acceden a información confiable en línea.

Madrid, España. La startup de inteligencia artificial (IA) Perplexity presentó una oferta formal para comprarle a Google su buscador Chrome por 34.500 millones de dólares (17,42 billones de colones) ante las actuaciones antimonopolio que podrían imponerse contra la tecnológica.

Según las declaraciones de un portavoz de Perplexity recogidas por Bloomberg, la propuesta no había sido solicitada por Alphabet, matriz de Google, y ocurre luego de una iniciativa similar lanzada desde la ‘’startup’’ rival OpenAI, que pretendía hacerse tanto con Chrome como con Chromium, un software de código abierto.

Un tribunal federal de Estados Unidos determinó el año anterior que Google mantenía un monopolio ilegal en las búsquedas por internet.

En este sentido, el Gobierno norteamericano comenzó a presionar para que la firma venda Chrome y conceda licencias a sus competidores para acceder a los datos.

La jueza encargada del caso, Amit Mehta, emitirá en los próximos días una serie de medidas con las que Google podría evitar monopolizar el mercado.