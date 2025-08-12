El Mundo

Perplexity quiere comprar Chrome: presenta una oferta por $34.500 millones

OpenAI, empresa rival, lanzó anteriormente una oferta similar

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Perplexity, inteligencia artificial
Perplexity es una plataforma de búsqueda conversacional basada en inteligencia artificial que ha redefinido la forma en que las personas acceden a información confiable en línea. (reproducción/Perplexity, inteligencia artificial)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PerplexityChromeOpenAIGoogle
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.