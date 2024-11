Perplexity comienza pruebas con anuncios en su buscador impulsado por IA

La plataforma Perplexity anunció el inicio de pruebas para integrar anuncios en su sistema de búsqueda basado en inteligencia artificial (IA). A partir de esta semana, las pruebas estarán disponibles en Estados Unidos, donde la compañía espera ofrecer a las empresas “una forma transparente de publicitarse”.

La firma tecnológica, que ya había adelantado sus planes de monetización, apunta a que los editores generen ingresos con cada interacción de su contenido. Para ello, Perplexity estableció un programa al que ya se unieron importantes medios como TIME, Der Spiegel, Fortune, Entrepreneur, The Texas Tribune y WordPress.com.

Además de monetización, el programa ofrece acceso a las API de su modelo de lenguaje y soporte de desarrollo para integrar motores de respuesta personalizados en sitios web, con citas exclusivas al contenido de cada editor participante.

En su primera fase, Perplexity probará el formato de “preguntas de seguimiento patrocinadas”, que aparecerán junto a las respuestas del buscador. Por ejemplo, si un usuario pregunta cómo buscar empleo, podrá ver una pregunta adicional promocional debajo de la respuesta original. La empresa aclara que las respuestas generadas seguirán siendo elaboradas únicamente por su tecnología y no serán manipuladas ni editadas por los anunciantes para mantener la “utilidad, precisión y objetividad”.

Perplexity detalló que Indeed, Whole Foods Market, Universal McCann y PMG participarán en estas primeras pruebas. La compañía reiteró su intención de brindar una plataforma transparente para publicidad, buscando no influir en las respuestas sino estimular la “curiosidad sobre una marca” en los usuarios. Además, destacó que este tipo de programas publicitarios facilita ingresos que pueden compartirse con los editores, una alternativa que describió como “la mejor manera de asegurar un flujo de ingresos constante y escalable”.

Finalmente, Perplexity subrayó que mantendrá dos principios clave en su programa: los anuncios no comprometerán la calidad e imparcialidad del servicio, y la plataforma no compartirá información de usuarios con los anunciantes. La empresa admite que el experimento y los formatos pueden ajustarse en el futuro según los resultados de esta primera etapa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.