Violencia digital contra mujeres crece con la inteligencia artificial: estos son los 10 ataques más frecuentes

Deepfakes, sextorsión y estafas románticas figuran entre los ataques digitales que más afectan a mujeres, según expertos en ciberseguridad.

La violencia digital contra las mujeres registra un aumento en los últimos años. Expertos en ciberseguridad advierten que los ataques se vuelven más sofisticados por el uso de herramientas de inteligencia artificial.

La alerta surge en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. Especialistas de la empresa Panda Security señalaron que crecen los casos de ciberacoso, extorsión y estafas dirigidas contra mujeres en Internet.

Aunque problemas como el phishing afectan a hombres y mujeres, existen ataques donde aparece un componente de daño reputacional, sexual o de control. En estos casos las principales víctimas son mujeres.

Datos del Ministerio de Igualdad de España, recopilados en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024 y publicada en 2025, muestran que 12,2% de las mujeres indicaron que sufrieron acoso digital en algún momento.

Además, 0,8% de las encuestadas afirmaron que alguien difundió en internet fotos o videos eróticos o sexuales, reales o manipulados, sin su consentimiento.

Inteligencia artificial impulsa nuevas formas de abuso

Especialistas señalaron que el uso de inteligencia artificial amplifica este fenómeno. Tecnologías como los deepfakes permiten crear imágenes o videos falsos que parecen reales.

El director de Operaciones Globales de Consumo de Panda Security, Hervé Lambert, explicó que el panorama actual combina fraude, acoso y manipulación. Estas prácticas se apoyan en redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de citas.

Ante este contexto, expertos identificaron 10 ataques digitales que afectan con mayor frecuencia a las mujeres.

1. Deepfakes íntimos

Los deepfakes íntimos consisten en imágenes o videos sexuales generados o manipulados con inteligencia artificial. Los atacantes usan fotos de mujeres para crear contenido falso con apariencia real.

Este material suele utilizarse para acoso, chantaje o daño reputacional. El objetivo es humillar, intimidar o controlar a la víctima.

Especialistas recomiendan limitar la circulación de imágenes íntimas y proteger las aplicaciones con contraseñas o autenticación de dos factores.

2. Sextorsión

La sextorsión es un chantaje digital. El agresor amenaza con publicar imágenes o videos íntimos si la víctima no cumple ciertas exigencias.

En muchos casos el material se obtiene mediante engaños en aplicaciones de citas o redes sociales. Sin embargo, con inteligencia artificial los delincuentes pueden fabricar imágenes falsas a partir de fotografías públicas.

Los expertos advierten que los atacantes recurren a manipulación emocional y presión psicológica.

3. Estafas románticas

Las estafas románticas ocurren cuando un delincuente crea un perfil falso en redes sociales o plataformas de citas.

El estafador establece una relación que puede durar meses. Luego solicita dinero o ayuda económica tras ganar la confianza de la víctima.

La inteligencia artificial permite crear perfiles más creíbles y adaptar la conversación a la personalidad de cada persona.

4. Clonación de voz

Otra amenaza creciente es el clonaje de voz con inteligencia artificial.

Los delincuentes replican la voz de una persona para llamar a familiares o conocidos y pedir dinero urgente. También pueden crear videos falsos donde alguien parece hablar.

Los especialistas recomiendan acordar palabras clave de verificación con familiares para confirmar la identidad en situaciones urgentes.

5. Phishing hiperpersonalizado

El phishing hiperpersonalizado utiliza mensajes que imitan comunicaciones de empresas, bancos o instituciones.

El objetivo es robar datos personales o contraseñas mediante correos o enlaces falsos. Estos mensajes también pueden simular ofertas laborales o invitaciones profesionales.

6. Secuestro de cuentas

El secuestro de cuentas ocurre cuando un atacante logra acceder al perfil de una persona en redes sociales.

Luego utiliza la cuenta para pedir dinero a contactos o difundir contenido ofensivo. El acceso suele lograrse mediante phishing o duplicación de tarjeta SIM.

7. Brigading

El brigading es un ataque coordinado. Varias cuentas acosan de forma organizada a una persona en Internet.

Este tipo de ataques busca intimidar, desacreditar o silenciar a la víctima. En muchos casos se relaciona con misoginia y estereotipos de género.

8. Doxing

El doxing consiste en recopilar y publicar datos personales en Internet, como dirección o lugar de trabajo.

La divulgación busca facilitar acoso o intimidación contra la víctima.

9. Stalkerware

Los stalkerware son programas que permiten espiar teléfonos móviles sin consentimiento.

Estas herramientas acceden a ubicación, mensajes o fotografías del dispositivo. Su uso aparece con frecuencia en casos de control en relaciones de pareja o expareja.

10. Manipulación digital y fraude combinado

Expertos advierten que muchos ataques combinan varias técnicas. Los ciberdelincuentes utilizan fraude, manipulación emocional y acoso digital en un mismo esquema.

Las víctimas enfrentan amenazas en redes sociales, servicios de mensajería y plataformas de citas.

Qué hacer ante un ataque digital

Especialistas recomiendan no ceder a chantajes, conservar pruebas y denunciar el caso.

También aconsejan reportar el contenido en las plataformas digitales y acudir a las autoridades lo antes posible.

