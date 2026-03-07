Tecnología

Violencia digital contra mujeres crece con la inteligencia artificial: estos son los 10 ataques más frecuentes

Expertos en ciberseguridad alertan sobre nuevas formas de acoso y fraude en internet que afectan de forma desproporcionada a mujeres

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Deepfakes, sextorsión y estafas románticas figuran entre los ataques digitales que más afectan a mujeres, según expertos en ciberseguridad.
Deepfakes, sextorsión y estafas románticas figuran entre los ataques digitales que más afectan a mujeres, según expertos en ciberseguridad. (Canava S/Klebercordeiro de Getty Images / Sirayuddin Manaming de Doidam10)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDía de la mujerViolencia digitalViolencia contra las mujeres
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.