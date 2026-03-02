¿Cuándo es el Día de la Mujer?

El 8 de marzo conmemora la lucha histórica de las mujeres por igualdad y derechos laborales, reconocida oficialmente por la ONU en 1977.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo para recordar la lucha por la igualdad de género y los derechos laborales. La fecha tiene su origen en movilizaciones de trabajadoras en Estados Unidos y Europa a finales del siglo XIX y principios del XX.

La jornada fue oficializada en 1977, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) invitó a los Estados miembros a reconocer el 8 de marzo como un día para promover los derechos de las mujeres y la equidad de género.

Así se manifiestan decenas de mujeres en Costa Rica este #8M

Protestas y tragedias que marcaron el inicio

En 1857, un grupo de trabajadoras textiles protestó en Nueva York por las condiciones laborales. Décadas después, en 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, tras quedar atrapadas durante una huelga.

En 1911 ocurrió otro hecho determinante: el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist Factory, en la que fallecieron 146 personas, en su mayoría mujeres jóvenes. Este suceso impulsó reformas laborales y fortaleció el movimiento por los derechos femeninos.

La indignación generó movilizaciones internacionales que exigieron mejores condiciones de trabajo, el derecho al voto y la equidad. En 1909 se celebró en Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer, promovido por el Partido Socialista.

En 1911, países como Alemania, Dinamarca, Suiza y Rusia realizaron por primera vez la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo.

¿Qué significa hoy el 8 de marzo?

Desde su reconocimiento oficial en 1977, el 8 de marzo se consolidó como una fecha para visibilizar la desigualdad de género y exigir respeto a los derechos de las mujeres en distintos ámbitos.

En Costa Rica y otros países se organizan marchas y actividades públicas para denunciar la violencia de género, la brecha salarial y la discriminación. El color morado suele predominar como símbolo del movimiento feminista.

Cada año, ONU Mujeres define un lema para orientar la conmemoración. En 2024, la campaña se centró en la necesidad de financiar los derechos de las mujeres y acelerar la igualdad, con énfasis en destinar más recursos a políticas de equidad.

El 8 de marzo no es una celebración comercial. Es una fecha de memoria histórica y de reflexión sobre los avances y desafíos pendientes en materia de igualdad.