El País

¿Cuándo es el Día de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales y Damián Arroyo C.
Marcha en contra de la violencia contra las mujeres.
El 8 de marzo conmemora la lucha histórica de las mujeres por igualdad y derechos laborales, reconocida oficialmente por la ONU en 1977.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCdía de la Mujerdía internacional de día la Mujer
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.