Tecnología

Viene un cambio histórico: esta es la tecnología propuesta para sustituir los pasaportes, el DTC

El uso de reconocimiento facial y datos digitales marcará una nueva etapa en la experiencia de los pasajeros a nivel mundial

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Las credenciales digitales reemplazarán el check-in y las tarjetas físicas para agilizar el tránsito en aeropuertos internacionales.
Las credenciales digitales reemplazarán el check-in y las tarjetas físicas para agilizar el tránsito en aeropuertos internacionales. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPasaporteVuelosCheck-inOACIViajar
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.