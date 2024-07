Xbox Live sufrió una caída global que afectó a miles de usuarios

El servicio Xbox Live de Microsoft dejó de funcionar este martes 2 de julio, generando problemas en el inicio de sesión y afectando juegos como Minecraft en sus funciones online. Downdetector reportó un pico de quejas a las 12:35 p. m. El sitio de asistencia de Xbox tardó en reconocer el problema, pero ahora indica que está investigando la situación.

El inconveniente afectó a las consolas Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y Xbox 360, así como a los servicios de Xbox Cloud Gaming en dispositivos Android e iPhone (iOS) y en PC. Los usuarios reportaron el código de error “0x87dd0033″, relacionado con problemas para iniciar juegos y aplicaciones.

Usuarios de diversas regiones del mundo informaron dificultades para conectarse a los servicios de Xbox, con muchos señalando problemas para iniciar sesión y acceder a sus juegos, lo que explica el aumento de búsquedas sobre el error 0x87dd0033.

Respuesta de Xbox ante caída del servicio

El sitio de soporte de Xbox tardó en reconocer el error, manteniendo durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos que los servicios estaban “en funcionamiento”. No obstante, el perfil de soporte de Xbox en X reconoció el problema y aseguró que está siendo investigado.

Ahora, el sitio de soporte indica que el problema está bajo análisis. Según la plataforma, el inconveniente afectó no solo a las consolas, sino también a los servicios online en móviles y PC. El error fue descrito de la siguiente manera: “Puede que no logre iniciar sesión en su perfil de Xbox, sea desconectado mientras está conectado o experimente otros problemas relacionados. Los recursos que requieren inicio de sesión, como la mayoría de los juegos, aplicaciones y actividades sociales, no estarán disponibles”.

