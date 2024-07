Telltale Games celebra su 20 aniversario con nuevas imágenes de ‘The Wolf Among Us 2′

Telltale Games comparte nuevas imágenes de "The Wolf Among Us 2" en su 20 aniversario, confirmando que el desarrollo continúa. (TELLTALE GAMES/TELLTALE GAMES)

En medio de la celebración de su 20 aniversario, Telltale Games compartió nuevas imágenes de The Wolf Among Us 2. A pesar de los problemas económicos que llevaron a la bancarrota al estudio original, el desarrollo del videojuego sigue adelante.

The Wolf Among Us 2 es la segunda entrega de la serie basada en Fables del universo DC Comics. La historia se retoma seis meses después del final del juego original, presentando una nueva amenaza para Fabletown. Bigby, el gran lobo feroz y sheriff de Fabletown, regresa como protagonista. Telltale Games publicó dos nuevas imágenes de Bigby en su perfil de X (anteriormente Twitter) para confirmar que el proyecto avanza.

La compañía fundada en 2004, es conocido por sus videojuegos narrativos basados en populares franquicias de cine, televisión y cómics. En 2018, el estudio anunció su cierre debido a la bancarrota, lo que dejó a más de 200 empleados sin trabajo y obligó a cancelar varios proyectos, incluidos juegos de las sagas The Walking Dead, Batman, Juego de Tronos y The Wolf Among Us.

El estudio resurgió en 2019 bajo la gestión de LCG Entertainment, una distribuidora y desarrolladora estadounidense formada por veteranos de la industria del videojuego, que adquirió los bienes, marcas, tecnología y propiedad intelectual de Telltale Games, continuando sus operaciones bajo esta marca.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.