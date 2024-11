Sega retirará clásicos de Mega Drive y otros juegos de tiendas digitales el 6 de diciembre

Sega anunció que retirará de las tiendas digitales el paquete de videojuegos Sega Mega Drive Classics el próximo 6 de diciembre, cuando también dejarán de estar disponibles títulos icónicos como Dreamcast Collection Bundle, Golden Axe, Crazy Taxi y Jet Set Radio, entre otros. Esta medida se aplicará a partir de la media noche, según informó la compañía en su página web de Soporte, donde detalló los juegos afectados.

Los usuarios que adquirieron estos videojuegos antes de la fecha indicada podrán conservarlos en sus bibliotecas y seguir jugándolos, aunque ya no se podrán comprar en las plataformas digitales. Además, Sega aclaró que algunos títulos clásicos seguirán estando accesibles para los suscriptores del servicio Nintendo Switch Online.

Entre los títulos que dejarán de comercializarse en Nintendo Switch, PlayStation y Xbox se encuentran Altered Beast, Monster World, Shinobi, Streets of Rage, Virtua Fighter 2, NiGHTS into Dreams, SEGA Bass Fishing y SVC: ToeJam & Earl. En la plataforma Steam, juegos adicionales como Alex Kidd in the Enchanted Castle, Alien Soldier, Bio-Hazard Battle, Comix Zone, Gain Ground, y la serie Phantasy Star (II, III y IV) también serán retirados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.