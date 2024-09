Pokémon Sleep ahora es compatible con relojes inteligentes para medir la calidad del sueño

The Pokémon Company actualizó su juego Pokémon Sleep para ofrecer compatibilidad con relojes inteligentes. Esta mejora permite a los usuarios utilizar sus smartwatches para medir la calidad del sueño, una alternativa más cómoda frente al uso del smartphone o el dispositivo Pokémon GO Plus +.

Pokémon Sleep, lanzado en julio del año pasado, basa su mecánica en capturar Pokémon según el tiempo y calidad de sueño del jugador. Estas mediciones permiten avanzar en el juego y llenar una Pokédex especial llamada ‘DormiDex’. Inicialmente, las mediciones de sueño podían hacerse a través del teléfono o el dispositivo Pokémon GO Plus +, un accesorio con tecnología Bluetooth de baja energía que se coloca sobre la almohada.

LEA MÁS: Nintendo y Pokémon demandan a ‘Palworld’ por infringir patentes

Con la reciente actualización, los jugadores ahora pueden usar sus relojes inteligentes para hacer el seguimiento de su descanso. Según una publicación en X por parte de la compañía, esta función busca facilitar una “rutina nocturna más fluida” al sincronizar los smartwatches con Pokémon Sleep.

Para habilitar esta nueva función, los usuarios deben vincular sus cuentas de Pokémon Sleep con Apple Health o Health Connect, dependiendo del sistema operativo de su reloj.

Los dispositivos compatibles incluyen Apple Watch (1ª generación), Apple Watch Series 1 y todos los modelos de Apple Watch Series 2. En cuanto a smartwatches Android, la compatibilidad se extiende a los Samsung Galaxy Watch, Galaxy Fit y la nueva serie Samsung Galaxy Ring, así como a los Google Pixel y los dispositivos Fitbit, con algunas excepciones en modelos más antiguos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.