Pokémon Pocket: La nueva experiencia de cartas coleccionables en su celular

El icónico juego de cartas coleccionables de Pokémon, que inició en octubre de 1996, llegará a los teléfonos móviles el próximo 30 de octubre con el lanzamiento del videojuego Pokémon Pocket. Desarrollado por Creatures Inc. y DeNA Co., Ltd., el juego estará disponible para dispositivos Android e iOS.

Este videojuego busca replicar la experiencia del juego físico, permitiendo a los usuarios abrir sobres virtuales con un simple movimiento de su dedo para descubrir nuevas cartas. Estas cartas podrán ser utilizadas para ampliar colecciones y crear barajas, las cuales se usarán en combates estratégicos contra otros jugadores.

Además, los jugadores podrán abrir dos sobres de mejora al día de forma gratuita, donde encontrarán cartas inmersivas que ofrecerán escenas ampliadas protagonizadas por los Pokémon.

The Pokémon Company anunció el juego en febrero, y recientemente compartió el tráiler de lanzamiento. Pokémon Pocket estará disponible en Google Play Store y App Store a partir del 30 de octubre.

