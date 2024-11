'Astro Bot' y 'Final Fantasy VII: Rebirth' lideran las nominaciones a The Game Awards 2024

Astro Bot y Final Fantasy VII: Rebirth encabezan las nominaciones a The Game Awards 2024, con siete menciones cada uno, seguidos de Metaphor Re con seis y Balatro con cinco. Estos prestigiosos premios tendrán lugar el 12 de diciembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, y podrán seguirse en plataformas de streaming como Twitch y YouTube.

La edición 2024 cuenta con 29 categorías, y un jurado compuesto por más de 100 medios internacionales definirá a los ganadores. Geoff Keighley, creador y anfitrión del evento, presentó los nominados de esta onceava edición, destacando a Astro Bot y Final Fantasy VII: Rebirth como favoritos. Ambos títulos compiten por el galardón a Mejor Juego del Año (GOTY, por sus siglas en inglés).

Astro Bot, exclusivo de PlayStation, también figura en Mejor Dirección, Mejor Dirección de Arte, Mejor Música y Banda Sonora, Mejor Diseño de Audio, Mejor Juego de Acción/Aventura y Mejor Juego Familiar. Por su parte, Final Fantasy VII: Rebirth, de Square Enix, destaca en categorías como Mejor Dirección, Mejor Música y Banda Sonora, Mejor Diseño de Audio, Mejor Actuación (con Briana White) y Mejor Juego RPG.

Metaphor Re, un videojuego de rol ambientado en un universo de fantasía medieval, logró seis nominaciones, incluidas Mejor Dirección y Mejor Narrativa. Mientras tanto, Balatro, un ‘roguelike’ de cartas, compite en cinco categorías, entre ellas Mejor Juego para Móviles y Mejor Juego Indie.

Además de Astro Bot y Final Fantasy VII: Rebirth, los títulos nominados a GOTY incluyen Black Myth: Wukong y Elden Ring: Shadow of the Erdtree (DLC), ambos con cuatro menciones. En la categoría de Mejor Juego Indie destacan Animal Well, Lorelei and the Laser Eyes, UFO 50, Balatro y Neva, el único representante español en esta edición.

En Mejor Juego para Móviles figuran AFK Journey, Pokémon TCG Pocket, Zenless Zone Zero, Withering Waves y Balatro. Otras categorías incluyen Innovación en Accesibilidad, Mejor Juego VR/AR, Mejor Multijugador, Mejor Juego de Esports y Mejor Juego de Deportes o Carreras. Entre los nominados se encuentran Call of Duty: Black Ops 6, Diablo IV, Dragon Age: The Veilguard, Tekken 8, Star Wars: Outlaws y Prince of Persia: The Lost Crown.

PlayStation lidera como desarrolladora más nominada

PlayStation sobresale como la compañía con más títulos nominados, con 16 en total, seguida de Square Enix y Xbox, con 12 cada una, Sega con 11, Bandai Namco con 7 y Nintendo con 6. La votación para elegir a los ganadores ya está abierta en el sitio web oficial de The Game Awards, permitiendo al público apoyar a sus favoritos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.